В Магнитогорске высадят около 6 тысяч деревьев и кустарников

В Магнитогорске (Челябинская область) на заседании городского Собрания депутатов обсудили тему озеленения. Ежегодно в городе появляются тысячи саженцев деревьев, в том числе крупномерных, засеиваются сотни гектаров газонов. Озеленяются не только парки и скверы, но и дворы, пространства вдоль автомагистралей, пешеходные зоны.

Депутатов интересовало, насколько высока приживаемость саженцев. Специалисты администрации провели оценку приживаемости посадок за последние три года. Средний процент отпада деревьев и кустарников, посаженных в 2017 году, составил около 22 процентов, в 2018 году – 14 процентов.

В 2020 году на городских клумбах за счет бюджетных средств высажено 735 тысяч цветов. Более 23,5 тысячи кв.м клумб организовано предприятиями. Наиболее значительный вклад в озеленение внесен ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Силами металлургов высажено несколько тысяч деревьев. В высадке зеленых насаждений в своих округах, на территории социальных учреждений активное участие принимают депутаты городского Собрания.

В 2021 году работа по озеленению территории города продолжается. Более 1600 деревьев планируется высадить по программе с ПАО «ММК». В рамках муниципальной программы развития дорожного хозяйства и благоустройства запланирована высадка более 450 саженцев крупномерных деревьев и около 3000 кустарников.