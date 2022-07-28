В Минэкологии Челябинской области не согласились с оценкой южноуральских городов как самых грязных

Министерство экологии Челябинской области отреагировало на опубликованный ранее рейтинг самых грязных и чистых городов России. Список был составлен Фондом поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов «Наш фонд» и обнародован накануне, 27 июля, в «Российской газете». Наиболее неблагоприятными в экологическом плане городами были названы Магнитогорск, Челябинск и Норильск.

По словам директора фонда Ольги Лакустовой, экологическое благополучие населённых пунктов определялось с учётом нескольких критериев – показателей чистоты воздуха, воды и количества свалок.

Министерство экологии региона обратило внимание на то, что в материале отсутствует конкретная статистика. Специалисты ведомства связались с Ольгой Ласкутовой и запросили данные, на основании которых уральские города возглавили экологический антирейтинг. Руководитель Фонда ответила, что эксперты проанализировали информацию, взятую из интернета, а потом попросила направить в адрес организации официальный запрос, что и было сделано министерством. Ответ ведомство обещает обнародовать.

Минэкологии Челябинской области напомнило, что в начале года глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала в интервью РБК о регионах с самым загрязнённым воздухом в России. В число наиболее загрязнённых (по количеству произведённых расчетов размера вреда за 2020–2022 годы) вошли Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский и Приморский края. Далее следуют Астраханская и Ярославская области, Забайкальский край, Иркутская область и Красноярский край.

«Как отметила глава Росприроднадзора, при общей оценке важно учитывать не только уровень выбросов в атмосферу, но и загрязнённость воды. Следует подчеркнуть, что информации о Челябинской области как о самом загрязнённом регионе страны представлено не было», - прокомментировали в пресс-службе областного министерстве экологии.

Также ведомство сослалось на динамику уровня загрязнения атмосферного воздуха за 2017-2020 гг. Данные размещены на официальном сайте Росгидромета. Согласно этим сведениям, Челябинск и Магнитогорск за эти четыре года ни разу не занимали первые строчки антирейтинга городов с грязным воздухом.

«Важно помнить, что при составлении любого рейтинга необходимо опираться на достоверную информацию, предоставленную проверенным источником, который ссылается на анализ профессиональных экспертов – конкретных людей, занимающихся своим делом не первый год и делающих объективные и научно-обоснованные выводы, а также документально зафиксированную статистику. В министерство официальных запросов на предоставление каких-либо данных по Челябинску и Магнитогорску не поступало», – подчеркнул министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

Напомним, что несмотря на положительные отчёты областного правительства об улучшении качества атмосферного воздуха, жители Челябинска продолжают жаловаться на смог и едкий запах в периоды НМУ. А в мае 2022 года Уральский гидрометцентр зафиксировал превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в атмосфере Челябинска в 2,8 раза.