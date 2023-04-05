В Минэкологии предупредили о возможном появлении дымки и запаха гари в Челябинске

В разных районах Челябинска может наблюдаться образование дымки и ощущаться запах гари в связи с возникшими ландшафтными пожарами вокруг города, предупредили жителей в министерстве экологии.

Кроме того, ухудшать ситуацию могут неблагоприятные метеорологические условия, которые установились в областном центре в 19 часов третьего апреля и сохранятся до пяти часов утра шестого апреля. НМУ способствуют скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

В минэкологии заверяют, что для недопущения ухудшения состояния атмосферного воздуха промышленные предприятия выполняют мероприятия по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух в рамках предписаний. При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов, при второй степени – на 20−40%, при третьей степени опасности - на 40−60%.

«На данный момент специализированными службами проводится комплекс мер по тушению и предотвращению ландшафтных пожаров, - отметили в ведомстве. - Ситуация находится на постоянном контроле».