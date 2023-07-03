В начале недели Южный Урал будет в барическом поле, потом – под влиянием антициклона

В начале текущей недели территория Челябинской области будет располагаться в промежуточном барическом поле. С середины недели регион окажется под влиянием антициклона. Это и будет определять погоду на ближайшую пятидневку.

Как рассказала начальник отдела метеопрогнозов Челябинского Гидрометцентра Екатерина Выходцева, в прошедшие выходные циклоны с европейской части России распространили теплый воздух на Южный Урал и принесли ливневые дожди и грозы со шквалистым ветром. Выпало до 35 миллиметров осадков (в воскресенье – от 0,3-13 миллиметров). Ночью местами отмечались туманы. Температура воздуха днём была плюс 22-31 градус. Отдельные порывы ветра достигали 20 метров в секунду.

В начале текущей недели с прохождением атмосферных фронтов ожидаются кратковременные дожди, грозы, град, ветер северной составляющей 4-9 метров в секунду, днём с отдельными порывами до 14 метров в секунду, при грозах порывы 20-25 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет опускаться до плюс 14-19 градусов, в дневное время воздух будет прогреваться до плюс 27-32 градусов.

На вторник, четвертое июля, объявлено штормовое предупреждение – обещают очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град местами крупный.

С середины текущей недели Челябинская область окажется под влиянием антициклона, температура воздуха сохранится высокой, осадки прекратятся, ветер стихнет.