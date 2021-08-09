В национальном парке «Зигальга» созрел ядовитый урожай

В национальном парке «Зигальга» (Катав-Ивановский район, Челябинская область) созрел ядовитый урожай – обладающий неприятным запахом воронец колосистый и поэтому прямо предупреждает об опасности, и вороний глаз, который в отличие от дурно пахнущего собрата иногда может попасть в корзинку с черникой, особенно если сбор идет при плохом освещении.

В нацпарке отмечают, что в Средние века люди верили в то, что вороний глаз может «расколдовать заколдованных», как и в то, что ягоды способны уберечь от чумы и другой заразы, если их собрать в промежуток с 15-го августа до восьмого сентября. Но в целом вороньего глаза боялись.

Воронец колосистый занесён в Красную книгу Челябинской области. Для человека, решившего попробовать эти ягоды, все может закончиться печально: рвотой, одышкой, состоянием оглушенности.

Интересно, что птицы поедают его без всякого для себя вреда - таким образом происходит распространение растения.