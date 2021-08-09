09.08.2021
Число безработных челябинцев уменьшилось на 22 человека
09.08.2021
В Челябинскую область поступило 68,4 тысячи доз «Спутник»
09.08.2021
Всем соблюдать масочный режим: в Челябинске продолжаются проверки общественного транспорта
09.08.2021
В национальном парке «Зигальга» созрел ядовитый урожай
09.08.2021
В Челябинске на трех перекрестках улицы Труда не работают светофоры
09.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на девятое августа
В национальном парке «Зигальга» созрел ядовитый урожай
30.07.2021
«Зигальга» готовится к открытию центра экологического просвещения
29.07.2021
В нацпарке «Зигальга» заметили полупрозрачную редкую бабочку
31.03.2021
«Зигальга» объявила фотоконкурс на лучший снимок хребта и его окрестностей
16.03.2021
В нацпарке «Зигальга» установят беседки для отдыха
Алексей Текслер попросил поддержки у Владимира Путина
06.08.2021
Небезопасная торговля: в челябинском поселке Чурилово у киоска снесло крышу
06.08.2021
Единое мнение челябинцев: власть угробила Комсомольский проспект
05.08.2021
В Челябинской области растет число ковидных пневмоний среди дошкольников, подростков и пожилых людей
05.08.2021
Общественники: Государственная экологическая экспертиза по полигону ТБО в Полетаево должна быть признана недействительной
04.08.2021