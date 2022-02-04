В национальном парке «Зигальга» «зацвели» ледяные цветы

В национальном парке «Зигальга» (Катав-Ивановский район, Челябинская область) «зацвели» ледяные цветы.

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Как отмечают сотрудники нацпарка, такие «цветы» «распускаются» при безветренной погоде и перепаде температур. Каждый «бутон» формируется шестиугольными кристаллами льда, которые нарастают поверх уже выпавшего снега и соединяются друг с другом.

«Кстати, ни одной одинаковой «комбинации» в этом случае не возникает. Потому двух похожих цветов вы просто не найдете. Хотя по сути, это – обыкновенный иней, только сильно разросшийся», - пояснили в «Зигальге».