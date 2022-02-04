04.02.2022
В национальном парке «Зигальга» «зацвели» ледяные цветы
03.02.2022
ВТБ увеличивает срок действия карт до 7 лет
03.02.2022
В Челябинской области дети с диабетом будут бесплатно получать системы непрерывного мониторинга
03.02.2022
Анонсы событий и мероприятий на 4 февраля
03.02.2022
Александр Лукашенко на встрече с Сергеем Шойгу: «Полезут — получат! Вот и вся война»
03.02.2022
С 3 февраля пенсионерам начали выплачивать проиндексированную пенсию
В национальном парке «Зигальга» «зацвели» ледяные цветы
17.06.2021
На Семибратке «Таганая» началось оформление бренд-зоны
05.02.2021
Представители Башкирского заповедника переймут опыт специалистов Таганая
19.04.2016
Пожар на Таганае обошелся без жертв
Зона «Челябинск»: свисающие провода и перекресток из пандусов
02.02.2022
Челябинскстат рассказал, сколько человек постоянно проживает на Южном Урале
02.02.2022
Скоков уволил командира второго батальона полка ДПС ГИБДД Челябинска, подчиненные которого попались на взятках
02.02.2022
ММК: 90 огненных лет
01.02.2022
Текслер: Нам нужны тысячи человек, чтобы полностью закрыть потребность в здравоохранении
31.01.2022