В нацпарке «Таганай» очистили от мусора одну из троп

В Челябинской области в национальном парке «Таганай» сотрудники двух компаний убрали отходы на одной из троп. Мусор собрали в рамках проекта «Сердце тайги».

Как сообщили в телеграм-канале «Таганай News», уборка прошла на лесной делянке возле Центральной усадьбы и на одной из троп. В акции участвовали железнодорожники и сотрудники челябинского завода «Трубодеталь».

«На обратном пути добровольцы очистили от мусора одну из троп. А после работы отправились на экскурсию по новой экотропе на Семибратке. В этом году таганайскими волонтёрами стали уже десятки человек, это не только златоустовцы, но и жители Челябинска, Миасса, Тюмени», - рассказали в телеграм-канале.

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Акция по уборке мусора будет длиться до конца сентября. А 12 ноября в нацпарке начнется зимняя акция «Покормите птиц».

Фото: телеграм-канал «Таганай News»