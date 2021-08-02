В нацпарке «Таганай» очистили от мусора одну из троп

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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02.08.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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02.08.2021

Златоустовские ватерполистки помогли сборной России выйти в четвертьфинал Олимпийских игр
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области памятник природы озеро Подборное арендаторы закрыли для посещения. По сообщ
Экология
Экология
02.08.2021

В Челябинской области арендаторы «оккупировали» озеро Подборное
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С понедельника, второго августа, родители школьников и несовершеннолетних студентов начнут получа
02.08.2021

Со второго августа родители начнут получать по 10 тысяч рублей на подготовку детей к учебе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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01.08.2021

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02.08.2021

За неделю в Челябинской области ковид оборвал жизни 16 человек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.08.2021

В Металлургическом районе Челябинска подрядчик срывает сроки благоустройства сквера
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.08.2021

В мэрии Верхнего Уфалея из-за ковида приостановили прием граждан, часть сотрудников на удаленке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.08.2021

В четверьфинале Олимпиады сборная России по водному поло встретится с Австралией
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.08.2021

В Челябинске в ДТП пострадал мотоциклист
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.08.2021

В нацпарке «Таганай» очистили от мусора одну из троп
нацпарк Таганай
Среда обитания
02.08.2021 10:57

В нацпарке «Таганай» очистили от мусора одну из троп

В Челябинской области в национальном парке «Таганай» сотрудники двух компаний убрали отходы на одной из троп. Мусор собрали в рамках проекта «Сердце тайги».

Как сообщили в телеграм-канале «Таганай News», уборка прошла на лесной делянке возле Центральной усадьбы и на одной из троп. В акции участвовали железнодорожники и сотрудники челябинского завода «Трубодеталь».

«На обратном пути добровольцы очистили от мусора одну из троп. А после работы отправились на экскурсию по новой экотропе на Семибратке. В этом году таганайскими волонтёрами стали уже десятки человек, это не только златоустовцы, но и жители Челябинска, Миасса, Тюмени», - рассказали в телеграм-канале.

Акция по уборке мусора будет длиться до конца сентября. А 12 ноября в нацпарке начнется зимняя акция «Покормите птиц».

Фото: телеграм-канал «Таганай News»

нацпарк Таганай
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова возмутилась обвинениями в адрес администрации и призвала челябинц
02.08.2021

Котова: Это не мэрия не дорабатывает, а управляющие компании
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На Олимпийских играх в Токио завершился групповой этап турнира по водному поло среди женских кома
02.08.2021

Златоустовские ватерполистки помогли сборной России выйти в четвертьфинал Олимпийских игр
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области памятник природы озеро Подборное арендаторы закрыли для посещения. По сообщ
Экология
Экология
02.08.2021

В Челябинской области арендаторы «оккупировали» озеро Подборное
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С понедельника, второго августа, родители школьников и несовершеннолетних студентов начнут получа
02.08.2021

Со второго августа родители начнут получать по 10 тысяч рублей на подготовку детей к учебе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Начало завершающего месяца лета – августа – обещает быть жарким, остальная часть месяца – теплой,
01.08.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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02.08.2021 11:02

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29.07.2021 10:00

В Челябинской области за три года построят 22 школы, до конца 2021 года – три школы

29.07.2021 09:48

В Копейске ребенок утонул в ванной