27.01.2022
Оплачивать проезд банковскими картами теперь можно в автобусах Увельского района
27.01.2022
В нацпарке «Зигальга» началась очередная «перепись населения»
26.01.2022
Омикрон поразил 32 южноуральца в возрасте от 13 до 82 лет
26.01.2022
Челябинские полицейские задержали наркокурьеров с крупной партией мефедрона
26.01.2022
В Магнитогорске рекордно низкая безработица
26.01.2022
Пенсионерка из Челябинска хотела заработать на инвестициях и лишилась миллиона рублей
В нацпарке «Зигальга» началась очередная «перепись населения»
18.11.2021
Многое сделано, многое предстоит: «Зигальга» отмечает второй день рождения
09.08.2021
В национальном парке «Зигальга» созрел ядовитый урожай
30.07.2021
«Зигальга» готовится к открытию центра экологического просвещения
29.07.2021
В нацпарке «Зигальга» заметили полупрозрачную редкую бабочку
На сайте мониторинга качества воздуха в Челябинске происходят волшебные превращения
26.01.2022
Челябинская область получила федеральные деньги на дороги и на переселение
26.01.2022
Изменились правила выдачи жилищных субсидий
26.01.2022
Школы Челябинской области не переводят на дистант, лишь отправляют частично на карантин
25.01.2022
Коллектив оркестра «Малахит»: Мы не дадим в обиду нашего руководителя
25.01.2022