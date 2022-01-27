В нацпарке «Зигальга» началась очередная «перепись населения»

В национальном парке «Зигальга» (Катав-Ивановский район, Челябинская область) начался зимний маршрутный учет – ежегодная «перепись населения» пройдет здесь во второй раз.

Постоянная сеть маршрутов, равномерно покрывающая территорию, была заложена сотрудниками научного отдела в ходе летнего обследования 2020-го года.

«Полевая часть «переписи» завершится в феврале, затем полученные результаты обработают и сведут в таблицы», - сообщили в нацпарке.

Отметим, прошлый учет показал, что в «Зигальге» обитают более ста лосей и шесть волков, а также около 250-ти белок, почти 70 куниц и примерно двести зайцев.