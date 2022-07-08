В нацпарке «Зигальга» отметился одинокий старый волк

В национальном парке «Зигальга» (Катав-Ивановский район, Челябинская область) оставил свой след одинокий старый волк.

Отпечаток лапы серого хищника замечен на тропе, которая пролегает вдалеке от туристических маршрутов Зигальги, в районе горы Барская Шишка и ручья Большой Морган.

«И ходят по ней не люди. Один из таких «прохожих» и оставил на сырой почве очень четкий след, - рассказывают в нацпарке. - Судя по размеру, это довольно возрастной хищник. Кстати, у серых, совсем как у людей, не бывает двух абсолютно одинаковых отпечатков».

Кроме того, следы могут изменять свой характер, если волки следовали стаей, поясняют в национальном парке. В этом случае из верхнего отпечатка виден выпирающий нижний, да и сам след более глубокий.

«Но наш санитар леса явно спешил куда-то в одиночестве», - отмечают в «Зигальге».