Нацпарк «Зигальга» временно закрыли для туристов

«Зигальгу» (Челябинская область) временно закрыли для посещения.

Это связано с повышением класса пожарной опасности на территории национального парка до четвертого (такая мера введена из-за сухой погоды) и с действием в Катав-Ивановском районе особого противопожарного режима.

Как отмечают в НП «Зигальга», запрет распространяется как на многодневные, так и на однодневные походы и экскурсии.

Напомним, с 12 апреля особый противопожарный режим действует на территории всей Челябинской области.