17.04.2023
Жители Сосновского района, оставшиеся без воды в выходные, просят пересчитать им плату
17.04.2023
Исправительные учреждения Челябинской области отметили Светлое Христово Воскресение
16.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на 17 апреля (18+)
15.04.2023
Арестован седьмой фигурант уголовного дела об убийстве подростка в Челябинске
15.04.2023
Нелегальные мигранты заплатят почти миллион рублей за нарушение российского законодательства
15.04.2023
Полицейские устроили облаву на мигрантов в теплицах Сосновского района
Нацпарк «Зигальга» временно закрыли для туристов
08.07.2022
В нацпарке «Зигальга» отметился одинокий старый волк
05.07.2022
В нацпарке «Зигальга» расцвела любка двулистная
27.06.2022
В нацпарке «Зигальга» «заправляют» солонцы для сохатых
18.05.2022
На Таганае распустились цветы троллей, в «Зигальге» пошли сморчки
Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев
16.04.2023
Православные христиане готовятся встретить Пасху (расписание Богослужений)
15.04.2023
Губернатор призвал южноуральцев быть осторожнее с огнём
14.04.2023
Челябинцы жалуются на едкую дымку с примесью сероводорода
14.04.2023
«Без срока давности»: челябинские эксперты рассказали о преступлениях нацистов
13.04.2023