В нацпарке «Зигальга» расцвела любка двулистная

В национальном парке «Зигальга» (Катав-Ивановский район, Челябинская область) открылся сезон орхидей.

Первой распустилась любка двулистная, научное название которой происходит от греческих слов и буквально переводится как «широкий пыльцевой мешок». Русское название цветка связано с древними преданиями от том, что клубни этого растения являются важным компонентом приворотного зелья.

Как отмечают в нацпарке «Зигальга», в народе любку двулистную также называют кукушкины слезки, дикий бальзам, любовный корень, страгачка, перелой и ночная фиалка.

Цветок распускается и начинает благоухать вечером, привлекая таким образом своего главного крылатого опылителя – бабочку, а именно - ночного бражника.