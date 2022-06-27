В нацпарке «Зигальга» «заправляют» солонцы для сохатых

В национальном парке «Зигальга» (Катав-Ивановский район, Челябинская область) ведется летняя доставка соли, которой «заправляют» солонцы.

Кубики весом десять килограммов раскладывают в специальные колоды - именно так в лосиной столовой выглядит «линия раздачи».

«Кстати, чаще всего солонцы делают из осины. Во-первых, это одна из самых податливых древесных пород. Во-вторых, её кору любят обгладывать лоси. А также зайцы, которые тоже, бывает, захаживают на солонцы», - отмечают в нацпарке «Зигальга».