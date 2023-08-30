В ночь на 31 августа можно увидеть «голубую Луну»

В ночь на 31 августа можно будет наблюдать необычное природное явление «голубую Луну». Название связано не с цветом, а с редкостью явления, пояснили в московском планетарии.

Это будет второе за месяц полнолуние, которое совпадет с максимальным сближением планеты с Землей – перигеем.

«31 августа произойдет второе полнолуние августа. Более того, Луна в этот день близка к перигею, а это значит, что будем наблюдать голубую суперлуну – самую большую полную Луну 2023 года», - пояснили в Московском планетарии.

На близком расстоянии от Земли, в перигее своей орбиты Луна окажется 30 августа в 18 часов 52 минуты по московскому времени, а своих максимальных размеров она достигнет в четыре часа 35 минут по Москве. Разница между этими событиями составит девять часов 45 минут.

Луна приблизится к Земле менее чем на 362 тысячи километров. В следующий раз Луна окажется так близко к Земле только через 14 лет.

«Второе полнолуние в месяце по-английски называют Blue Moon – голубая Луна. Но это никак не связано с цветом нашего спутника. Необычное название связано с выражением Once in a Blue Moon (дословно – «однажды под голубой Луной») – так говорят об исключительно редком событии», - пояснили в московском планетарии.