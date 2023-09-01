01.09.2023
Более двух тысяч осужденных в Челябинской области сели за парты первого сентября
01.09.2023
Команды Челябинской области примут участие в полуфиналах ведущих лиг КВН
01.09.2023
Южноуральских школьников и студентов бесплатно обучат программированию
01.09.2023
В Челябинске закроют движение троллейбусов на Свердловском проспекте – Труда
01.09.2023
Напевая, шутя и играя - в Челябинске пройдет джазовый стрит-парад
01.09.2023
Челябинские легкоатлеты пробегут 100 километров по городскому бору
В ночь на второе сентября в Челябинской области ожидаются сильные ливни
Экстренное предупреждение для южноуральцев
28.08.2023
Циклон принесет в Челябинскую область сильные и продолжительные дожди
23.08.2023
В Челябинской области - штормовое предупреждение
08.08.2023
Непогода в Челябинской области сохранится до вечера девятого августа
07.08.2023
В Челябинской области ожидают продолжительный сильный дождь и грозы
В Челябинской области у более 800 тысяч обучающихся начался новый учебный год
01.09.2023
Циклон может испортить День знаний в Челябинской области
31.08.2023
Челябинский цирк откроют не раньше конца 2025 года при условии выделения финансирования
31.08.2023
Какие изменения ожидают школьников в новом учебном году
30.08.2023
«Молодое бабье лето» в Челябинской области началось с затяжных дождей
29.08.2023