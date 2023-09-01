В ночь на второе сентября в Челябинской области ожидаются сильные ливни

В ночь с первого на второе сентября на территории Челябинской области ожидаются сильные дожди, местами очень сильные, шквалистое усиление ветра.

«Вечером первого сентября и ночью второго сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные, сильные ливни.», - предупредили в Челябинском Гидрометцентре. В Челябинске – кратковременный дождь, возможна гроза.

Все выходные прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы.

Повышенная влажность воздуха из-за ливней может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких. Возрастает риск простудных заболеваний.

Прогнозируется в субботу усиление ветра до 6-11 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 14-18 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

«При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок на личном транспорте, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства проводного и радиовещания», - предупредили в ГУ МЧС области.

Если сильный дождь застал на улице, не нужно спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Нужно по возможности укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.

Если сильный дождь застал в личном транспорте, не нужно пытаться преодолевать подтопленные участки. Нужно медленно перестроится в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратить движение. Включить аварийные огни и переждать сильный дождь, ливень. В случае стремительного пребывания воды нужно покинуть транспортное средство и пройти на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

В ГУ МЧС области напомнили, при усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, рекомендуют в ведомстве.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

При усилении ветра могут произойти аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.