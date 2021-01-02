Алексей Текслер и Наталья Котова прогулялись по ледовому городку в Челябинске

Второго января 2021 года Земля окажется на самом близком расстоянии от Солнца

В ночь со второго на третье января – максимум первого в 2021 году звездопада

В ночь со второго на третье января жители Челябинской области смогут наблюдать максимум первого в 2021 году крупного звездопада – метеорного потока Квадрантиды.

Поток получил название от неиспользуемого в современной астрономии созвездия Стенного Квадранта, в который раньше входили созвездия Дракона и Волопаса.

Как сообщает московский планетарий, метеорный поток Квадрантиды действует с 28 декабря по 12 января. Пик его активности придется на ближайшую ночь, со второго на третье января (по прогнозам IMO).

В этот период ожидается до 110 метеоров в час (в среднем по один-два метеора в минуту при ясном небе).

Если вам не удастся увидеть квадрантиды ближайшей ночью, то можно повторить попытку в следующую ночь. И загадать желание, увидев падающую звезду.

Квадрантиды можно наблюдать на всей территории России. «Для того, чтобы увидеть небесное представление, нужно смотреть в сторону северо-восточного горизонта неба, именно там будет располагаться радиант Квадрантид (область вылета метеоров)», - рассказали в московском планетарии.

Метеорный дождь лучше наблюдать после полуночи, так как радиант звездопада набирает достаточную высоту во второй половине ночи. Но в этот раз видимость будет неблагоприятная. Помешает любоваться звездопадом убывающая Луна. Она практически полная (полнолуние было 30 декабря). Луна всю ночь будет сиять над юго-восточным горизонтом и будет засвечивать небо.

В 2021 году Луна будет мешать наблюдениям и за другим крупным звездопадом – Геминиды. А вот во время августовских Персеид будет благоприятная видимость метеоров.