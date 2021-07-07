07.07.2021
Анонсы событий и мероприятий на восьмое июля
07.07.2021
Афиша мероприятий, приуроченных ко Дню семьи, любви и верности
07.07.2021
В Челябинске отремонтировали поврежденный при благоустройстве колодец
07.07.2021
В новом сквере Калининского района высадят десятки крупномеров и тысячи кустарников
07.07.2021
ВТБ снизил минимальный возраст для оформления кредитов
07.07.2021
Чем опасен новый штамм коронавируса «дельта плюс»?
В новом сквере Калининского района высадят десятки крупномеров и тысячи кустарников
07.07.2021
В Челябинске отремонтировали поврежденный при благоустройстве колодец
07.07.2021
Челябинских приматов снова отправили на карантин
07.07.2021
Детям из челябинского микрорайона «Ньютон» не хватило мест в первых классах
07.07.2021
В Челябинске вандалы разрушили девять остановок
Минздрав объяснил, почему скорая не повезла роженицу из Копейска в Челябинск
06.07.2021
Жители Брединского района просят губернатора вернуть им автобусный маршрут
06.07.2021
Поток жалоб Текслеру на плохое водоснабжение не иссякает
05.07.2021
Кто в Челябинской области сможет привиться вакциной «Спутник Лайт»
05.07.2021
На Солнце зарегистрирована крупнейшая вспышка
04.07.2021