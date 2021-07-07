В новом сквере Калининского района высадят десятки крупномеров и тысячи кустарников

В Калининском районе Челябинска проведут масштабное озеленение: в рамках второго этапа по благоустройству зеленой зоны у ледовой арены «Трактор» высадят 70 хвойных и 18 лиственных деревьев, а также почти две с половиной тысячи хвойных и лиственных кустарников.

Данные работы будут выполнены уже в этом году.

Районный глава Сергей Колесник заявил, что контроль за содержанием деревьев в Калининском районе ведется на постоянной основе.

До 15 июля текущего года, по его словам, будет произведена замена пяти сухостойных лиственниц в парке района и трех засохших сосен на прогулочной зоне возле дома № 36 по улице Университетской набережной.

«Также проводим снос аварийных, погибших деревьев на территории общественных пространств по обращению жителей и на основании акта обследования и разрешения управления экологии», - рассказал Сергей Колесник.

Так, например, в рамках работ по благоустройству территорий, после проведения обследования и оценки специалистами МКУ «Административно-техническая инспекция» и управления экологии и природопользования планируется снос погибших и аварийных деревьев на перекрестке улиц Шенкурской и Кожзаводской, проспекте Победы, 166-В, Каслинской, 19-Б.