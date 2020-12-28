В Челябинской области за сутки зарегистрировано 311 случаев коронавируса

В Челябинской области за сутки скончалось 14 пациентов с ковидом из восьми муниципалитетов

Из-за непогоды ограничат движение большегрузов на М-5 в Челябинской области

Российские фигуристы контрольные прокаты будут проводить в Челябинске

На очистку Челябинска от снега вывели 216 единиц техники

В Челябинске завершен ремонт «Знамени» и приняты работы по ремонту кинотеатра имени Пушкина

Чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске завершился показательными выступлениями

Проблемную набережную в Челябинске новый подрядчик закончит 31 августа 2021 года

Завершающая неделя 2020 года будет сокращенной, а первая неделя 2021 года – полной

В понедельник в Челябинской области местами снег, усиление ветра

В понедельник, 28 декабря, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами небольшой снег, на дорогах гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, прошедшей ночью на всей территории области выпал снег – от 0,9-8 миллиметров. В отдельных районах отмечалось усиление ветра до 15 метров в секунду, метели.

Утром в Челябинске – минус шесть градусов, влажность воздуха 91%, ветер южный 1-2 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 4-6 градусов. По области – минус 4-8 градусов.

Ветер южный, юго-западный с переходом днём на западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 745 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле очень спокойное.

Восход солнца - в 9 часов 20 минут, заход - в 16 часов 31 минуту. Долгота светового дня - 7 часов 11 минут. Луна стареющая.

По народному календарю – Трифонов день.

Как правило, на Трифона был сильный мороз. «Студено так, что птицы на лету замерзают», — говорили по этому поводу. Погода этого дня предсказывала, каким будет март. Именины в этот день: Александр, Василий, Иларион, Павел, Степан, Сусанна, Трифон.