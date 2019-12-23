В понедельник в Челябинской области потеплеет

В понедельник, 23 декабря, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, днем в Челябинске ожидается минус 4-8 градуса, вечером потеплеет до - 3.

Атмосферное давление ниже нормы – 747 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 9 часов 19 минут, зайдет в 16 часов 27 минут. Долгота светового дня – 7 часов 8 минут. Луна убывающая.

23 декабря по народному календарю отмечается память мученика Мины Красноречивого, который пострадал за веру в начале 4 века вместе со святыми Ермогеном и Евграфом. Император Максимилиан послал Мину из Афин в Александрию, чтобы подавить волнения христиан. Однако Мина сам стал проповедовать христианскую веру, а поскольку святой был отличным оратором, то ему удалось обратить к Христу многих язычников. Тогда император направил в Александрию епарха Ермогена для суда над Миной. Ермоген, видя стойкость Мины во время пыток, и сам уверовал в Бога.

Именины в этот день: Михаил, Константин, Александр, Евгений, Алексей, Евдокия, Александра, Ангелина, Анна, Татьяна.