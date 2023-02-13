В пяти городах Челябинской области вновь установятся НМУ минимум на четверо суток

В Челябинской области объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях, способствующих скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. НМУ установятся на территории пяти городов минимум на четверо суток.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, на территории Златоуста, Карабаша, Коркино, Сатки и Челябинска НМУ продлятся с 19 часов 13 февраля до 19 часов 17 февраля.

На этот же период отдельным предприятиям Челябинской области объявляется предупреждение об НМУ первой степени.

Напомним, с 29 января по девятое февраля на территории этих городов сохранялся режим «черного неба» (в Сатке – со второго февраля). В Челябинске регистрировали превышения по сероводороду, диоксиду азота, взвешенным частицам.

В понедельник, 13 февраля, днем не выявлено превышения ПДК вредных веществ ни на одном из постов по городу Челябинску.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

В министерстве экологии области сообщают, что промышленные предприятия уже в понедельник начали выполнять мероприятия по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух - часть производственных процессов приостановлена.

Министерство в круглосуточном режиме мониторит качеством атмосферного воздуха на стационарных постах сети наблюдения, передвижными лабораториями. Контрольно-надзорные органы усилят контроль за деятельностью промышленных предприятий города и области.

ДЛЯ СПРАВКИ

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов, при второй степени – на 20−40%, при третьей степени опасности - на 40−60%.

В период НМУ администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в этот период по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии, на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-922-696-51-56, а также в экологическую приемную минэкологии - 7-906-890-96-70.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.