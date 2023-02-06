НМУ сохранятся в семи городах Челябинской области до вечера понедельника

В семи городах Челябинской области сохранятся до вечера понедельника, шестого февраля, неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Местами наблюдались туманы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, на территории Аши, Златоуста, Карабаша, Коркино, Челябинска, Сатки и Магнитогорска НМУ продлятся до 19 часов шестого февраля.

В воскресенье, пятого февраля. в 18 часов в Челябинске из-за высокой влажности и отсутствии ветра наблюдался туман.

На посту (пр. Победы) отмечалось превышение по сероводороду в 1,7 раза от предельно допустимых концентраций. На отдельных постах мониторинга имеются небольшие отклонения по взвешенным веществам. По остальным компонентам ситуация находилась в пределах установленных норм, отмечали в министерстве экологии региона.

«В целом в некоторых районах города наблюдается запах, связанный с сероводородом, но несмотря на наличие запаха, предельно допустимые концентрации не превышают санитарно-гигиенические нормы, не оказывают влияния на здоровье, за исключением неприятных ощущений.», - з в министерстве.

В Магнитогорске, несмотря на наличие тумана, ситуация с концентрациями вредных веществ стабилизировалась, дополнительные мероприятия предприятий дали положительный эффект. В результате в указанный период на стационарных постах локальной системы наблюдения в городе зафиксированы превышения лишь в одной точке по сероводороду на 0,4 ПДК.

«По состоянию на шестое февраля на постах и станциях территориальной системы наблюдения за качеством атмосферного воздуха фиксировались разовые незначительные превышения предельно допустимых концентраций по взвешенным частицам», - отметили в минэкологии региона.

Продолжается круглосуточная работа по мониторингу за качеством атмосферного воздуха на стационарных постах сети наблюдения, передвижными лабораториями, контрольно-надзорными органами будет усилен контроль за деятельностью промышленных предприятий города и области.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха. На вечер понедельника не выявлено превышения ПДК вредных веществ ни на одном из постов.

В минэкологии предупредили о возможном продлении действий неблагоприятных метеорологических условий на территории Челябинской области до восьмого февраля и образовании атмосферного явления в виде тумана.

Напомним, при НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов, при второй степени – на 20−40%, при третьей степени опасности - на 40−60%.

В период НМУ администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в этот период по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии, на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-922-696-51-56, а также в экологическую приемную минэкологии - 7-906-890-96-70.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.