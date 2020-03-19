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В пятницу - День весеннего равноденствия

Среда обитания
Вчера, 23:28
Автор: 
Олеся Денисова

В пятницу, 20 марта, в 6 часов 53 минуты по московскому времени наступит День весеннего равноденствия. В Челябинской области он придется на восемь часов 53 минуты.

Обычно время солнцестояния попадает на 20 марта, изредка — на 19 или 21 числа. Солнце в этот день взойдет в 6 часов 57 минут, закат начнется в 19 часов 9 минут. Два полушария будут освещены Солнцем ровно наполовину, день будет практически равен ночи. Затем Солнце продолжит свое движение, переходя из Южного полушария в Северное.

День весеннего равноденствия в астрономии считается началом отсчета весны в Северном полушарии. В Южном же полушарии, напротив, наступит астрономическая осенняя пора.

В день весеннего равноденствия на Руси отмечали праздник «Жаворонки». Считалось, что «день с ночью меряются». Зима кончается, а весна начинается. На Жаворонки обычно пекли «жаворонков» с распростертыми крылышками и раздавали детям.

На Руси говорили, что на весенний солнцеворот прилетают посланцы Рая - жаворонки, принося с собой тепло. «Придет солнышко и к нашим окошечкам», - ждали этого дня люди.

Также на весеннее равноденствие приходился день вербы - к этой дате она уже должна была распуститься: «Время вербе осеребриться». Ветки вербы приносили в дом: считалось, что она изгоняет из дома всякую тяжесть — бытовые неполадки, ссоры, болезни.

Наши предки считали этот день мистическим, ведь в этот день природа пытается найти баланс между тьмой и светом. С языческих времен до наших дней передалось много примет, которым верили предки на День весеннего солнцестояния. В этот день нужно думать только о хорошем и мечтать о светлом будущем, нельзя грустить и плакать. Считается, что какими будут мысли, как пройдет этот день, таким будет и весь год.

Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
весеннее равноденствие
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