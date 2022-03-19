В воскресенье – День весеннего равноденствия, начало астрономической весны

В воскресенье, 20 марта, в Челябинской области в 20 часов 37 минут (в 18 часов 37 минут по московскому времени) наступит День весеннего равноденствия – продолжительность дня и ночи сравняются.

В этот момент Солнце пересечет экватор – в северном полушарии Земли наступит астрономическая весна, а в южном – осень. Затем Солнце продолжит свое движение, переходя из Южного полушария в Северное. Световой день начнет быстро увеличиваться

На Руси говорили, что на весенний солнцеворот прилетают посланцы Рая - жаворонки, принося с собой тепло. «Придет солнышко и к нашим окошечкам», - ждали этого дня люди.

Также на весеннее равноденствие приходился день вербы - к этой дате она уже должна была распуститься: «Время вербе осеребриться». Ветки вербы приносили в дом: считалось, что она изгоняет из дома всякую тяжесть - бытовые неполадки, ссоры, болезни.

В этот день на Руси девушки и женщины готовили тесто и клали в него разные предметы: монетки, ключи, колечки, сережки. Потом из теста пекли пряники или печенье, и смотрели, кому что попадется. Верили, что нашедшего колечко в ближайшем будущем ожидает свадьба. Кому досталась - скоро подвернётся большая удача. Того, кто обнаружит монетку, ожидает большое богатство.

Наши предки считали этот день мистическим, ведь в этот день природа пытается найти баланс между тьмой и светом. С языческих времен до наших дней передалось много примет, которым верили предки на День весеннего солнцестояния. В этот день нужно думать только о хорошем и мечтать о светлом будущем. Считается, что какими будут мысли, таким будет и весь год.

Считали, если найти 40 весенних проталин, то весна принесет удачу. Выпал морозный день - впереди еще 40 дней холодов. А если погода оказалась теплой, то про ночные заморозки можно забыть.

Обычно время солнцестояния попадает на 20 марта, изредка — на 19 или 21 числа. В воскресенье, 20 марта 2022 года, в Челябинске солнце в этот день взойдет в 6 часов 58 минут, закат - в 19 часов восемь минут.