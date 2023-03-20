Во вторник - День весеннего равноденствия, начало астрономической весны

Предстоящей ночью, 21 марта 2023 года в 00 часов 24 минуты по московскому времени (в Челябинской области - в два часа 24 минуты), наступит весеннее равноденствие - продолжительность дня и ночи сравняются.

Как пояснили в московском планетарии, в этот момент Солнце, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из Южного полушария небесной сферы в Северное. В Северном полушарии Земли наступит астрономическая весна, а в Южном – осень.

Световой день начнет быстро увеличиваться, а ночь уменьшаться. Продолжительность дня за месяц вырастет с 10 часов 44 минут в начале марта до 13 часов четырех минут в конце месяца.

В дни равноденствий Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом, то есть продолжительность дня и ночи на всей Земле будет одинакова. Со дня весеннего равноденствия, Селнце будет восходить на северо-востоке, а заходить на северо-западе.

На Руси говорили, что на весенний солнцеворот прилетают посланцы Рая - жаворонки, принося с собой тепло. «Придет солнышко и к нашим окошечкам», - ждали этого дня люди.

Также на весеннее равноденствие приходился день вербы - к этой дате она уже должна была распуститься: «Время вербе осеребриться». Ветки вербы приносили в дом: считалось, что она изгоняет из дома всякую тяжесть - бытовые неполадки, ссоры, болезни.

В этот день на Руси девушки и женщины готовили тесто и клали в него разные предметы: монетки, ключи, колечки, сережки. Потом из теста пекли пряники или печенье, и смотрели, кому что попадется. Верили, что нашедшего колечко в ближайшем будущем ожидает свадьба. Кому досталась - скоро подвернётся большая удача. Того, кто обнаружит монетку, ожидает большое богатство.

Наши предки считали этот день мистическим, ведь в этот день природа пытается найти баланс между тьмой и светом. С языческих времен до наших дней передалось много примет, которым верили предки на День весеннего солнцестояния. В этот день нужно думать только о хорошем и мечтать о светлом будущем. Считается, что какими будут мысли, таким будет и весь год.

Считали, если найти 40 весенних проталин, то весна принесет удачу. Выпал морозный день - впереди еще 40 дней холодов. А если погода оказалась теплой, то про ночные заморозки можно забыть.

Обычно время солнцестояния попадает на 20 марта, изредка — на 19 или 21 числа. Во вторник, 21 марта 2023 года, в Челябинске солнце взойдет в шесть часов 56 минут, закат - в 19 часов 10 минут.