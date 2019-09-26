В пятницу на Воздвиженье в Челябинской области будет холодно

В пятницу, 27 сентября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами небольшой мокрый снег, дождь.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, днем в Челябинске воздух прогреется до плюс 5-7 градусов, по области – плюс 4-9 градусов. В ночные часы – до минус 5 градусов. Ветер западный, юго-западный 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 738 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 736 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 6 часов 48 минут, зайдет в 18 часов 41 минуту. Долгота светового дня – 11 часов 53 минуты. Луна стареющая.

27 сентября по народному календарю Воздвиженье.

В это время уже случались заморозки, но они еще не были страшны. «Воздвиженские зазимки не беда, что-то скажет Покров-батюшка», — подмечали в народе.

Именины в этот день: Иван.