Прогноз погоды

В пятницу в Челябинской области сильный снег и метели
Фото: 
Валерий Иванов
Среда обитания
Сегодня, 10:28
Автор: 
Олеся Денисова

В пятницу, 20 декабря, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, пройдет снег, местами сильный, метели.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, днем в Челябинске ожидается минус 2-4 градуса, по области – минус 1-6 градусов. В ночные часы – минус 6-11 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 727 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 724 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 9 часов 17 минут, зайдет в 16 часов 25 минут. Долгота светового дня – 7 часов 8 минут. Луна стареющая.

20 декабря по народному календарю Амвросимов день.

В этот день девушки принимались за шитье — «на грядущее житье», готовили себе приданое. «Красная шелчинка по серебряному полю снует — девка на житье шьет», — любовались родители мастерицами.

Именины в этот день: Антон, Василий, Галактион, Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Никифор, Павел, Петр, Сергей.

Автор: 
Олеся Денисова
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