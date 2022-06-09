09.06.2022
ММК подтверждает свои позиции в качестве лидера российского бизнеса
09.06.2022
В Челябинской области третьи сутки подряд растет число проходящих лечение от ковида
09.06.2022
В Красноармейском районе продолжается поиск пропавших рыбаков
09.06.2022
Ашу затопило. Люди не могут выйти из домов
09.06.2022
Челябинские предприятия увеличили производительность благодаря нацпроекту
09.06.2022
Челябинский театр современного танца покажет свои работы на новой площадке
В пятницу в Челябинской области вновь обещают дожди и грозы
В Челябинске начали вырубать лес под стройку катка УралГУФКа
08.06.2022
В Челябинской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса
07.06.2022
Южноуральцам предлагают бесплатно пройти ключевые обследования на Форуме здоровья
07.06.2022
Запад красит российскую молодёжь в голубой цвет
06.06.2022
Будущее недостроя рядом с торговым центром в Челябинске остается туманным
06.06.2022