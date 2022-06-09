В пятницу в Челябинской области вновь обещают дожди и грозы

В пятницу, 10 июня, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут дожди и прогремят грозы.

В восточных и юго-восточных районах местами сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске плюс 9-11 градусов, по области – плюс 6-11 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают 17-19 градусов. По области – плюс 15-20 градусов.

Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы - 729 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно повысится до 731 миллиметра ртутного столба, что ниже нормативного показателя на 11 единиц. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 4 часов 16 минут, заход - в 21 час 33 минуты. Долгота светового дня - 17 часов 17 минут. Луна растущая.

По народному календарю 10 июня – Никита Гусятник. Второе название этого дня - Полудницы. Так величали особых духов, внешне похожих на обычных земных женщин. Верили, что статные и красивые Полудницы в жаркие дни летали кругами над полями и завлекали работающих крестьян.

Считалось, что они хотят измучить мужиков и лишить их мужской силы. В это время полагалось зажмуриться и сказать: «Господи, спаси меня от соблазна». Однако и сердить этих духов было нельзя, иначе они рассердятся и высушат поля.

Беременных же в этот день специально посылали в поле, чтобы ребенок обрел ту же крепость, какой обладает молодой колос. Существовало поверье, что родить на хлебной ниве - к легким родам, к здоровому ребенку. Обращали в этот день внимание и на приметы погоды.

Если день выдавался тихим - ждали к осени хорошего урожая.

Именины в этот день: Василий, Дмитрий, Елена, Захар, Игнатий, Ираклий, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр.