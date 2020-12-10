В пятницу в Челябинской области ясно, местами туманы

В пятницу, 11 декабря, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туманы, изморозь.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – минус 17-19 градусов, по области – минус 14-19 градусов, в горах и низинах – до минус 25 градусов.
В дневные часы синоптики обещают в Челябинске ожидается минус 6-8 градусов, по области – минус 4-9 градусов, в низинах – до минус 13 градусов.
Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 2-7 метров в секунду.
Атмосферное давление выше нормы – 757 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле неустойчивое.
Восход солнца в 9 часов 9 минут, зайдет в 16 часов 25 минут. Долгота светового дня – 7 часов 16 минут. Луна убывающая.
По народному календарю 11 декабря Сойкин день.
Сойка - лесная птица, которая известна тем, что подражает пению других птиц. Может она воспроизводить и другие звуки — от стука топора до человеческого голоса. На Руси в старые времена говорили, что если в свой день сойка прилетит к окну и станет у него кричать, то это добрый знак. Мудрый человек, услышав такой сигнал, выйдет из дома и последует за птичкой. Считалось, что сойка может показать дорогу к счастью.
Именины в этот день: Алексей, Андрей, Анна, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Прасковья, Рафаил, Серафим, Сергей, Степан, Тимофей, Федор.