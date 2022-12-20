В самую длинную ночь года можно наблюдать звездопад из созвездия Малая Медведица

В самую длинную ночь года, с 21 на 22 декабря, можно будет наблюдать максимум действия метеорного потока Урсиды из созвездия Малая Медведица.

Как сообщает московский планетарий, в пик потока Урсиды ожидается до 10 метеоров в час в 1974 году астрономы регистрировали до 120 метеоров в час). В этом году Луна не помешает в наблюдении метеоров (23 декабря будет Новолуние).

Активность метеорного потока Урсиды начинается 17 декабря и продолжается по 27 декабря. А пик приходится на ночь с 21 на 22 декабря.

Урсиды по скорости пролета метеоров очень схож с Геминидами, но по яркости и частоте его метеоры значительно слабее. Скорость метеоров Урсид около 32 км/с.

Родоначальницей метеорного потока Урсиды является периодическая комета 8P/Туттля (8P/Tuttle). Чтобы успешно наблюдать «падающие звезды» крайне желательны максимально безоблачное небо и отсутствие лунной подсветки.

Урсиды можно наблюдать только в Северном полушарии, в течение всей ночи над северным горизонтом, так как радиант находится недалеко от Северного Полюса Мира, в созвездии Малая Медведица, по которой и назван поток. Для наблюдателей из Южного полушария Урсиды не видны.