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В семи городах Челябинской области объявлены НМУ на праздничные выходные, в двух – опасность повышена

Среда обитания
Вчера, 18:36
Автор: 
Олеся Денисова

На территории семи городов Челябинской области на праздничный и выходные дни объявлены неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. В двух города степень опасности режима «черного неба» повышена на День Победы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в Челябинске и Карабаше прогнозируются НМУ второй степени опасности – с восьмого мая до 19 часов девятого мая. Затем до 22 часов 11 мая ожидаются НМУ первой степени.

На территории Коркино Златоуста и Сатки объявленные ранее НМУ первой степени сохранятся также до 22 часов понедельника, 11 мая.

На территории Аши и Магнитогорска режим «черного неба» прогнозируется в течение суток – с 19 часов 8 мая до 19 часов 9 мая.

В этот период слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов, при второй степени – на 20−40%, при третьей степени опасности - на 40−60%.

Жителям советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Кроме того, в эти дни в регионе будет аномально жаркая погода, что также станет поводом держаться подальше от магистралей и поменьше находиться на улице.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей. Опасность выбросов автотранспорта обусловлена их токсичностью, а также близостью источников загрязнения к жилым районам. Такие условия могут ухудшить состояние здоровья у некоторых людей.

Администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять в Управление Роспотребнадзора по телефону 8-800-100-26-73 и 8(800)100-00-04, в ЕДДС по телефону 112 или через сайт Роспотребнадзора. Кроме того, можно обратиться на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-908-094-00-64. Также обращения по поводу выбросов со стороны предприятий регионального надзора можно направлять в круглосуточную экологическую приемную минэкологии. Звонки принимаются по номеру +7 906 890 96 70 с 8.30 до 20.00. С 20 часов до 8 часов 30 минут можно оставить сообщение в мессенджерах – Viber, WhatsApp.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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