В Шершневское водохранилище выпустили тысячи сазанят

В Шершневское водохранилище Челябинска третьего августа выпустили тысячи сазанят.

За тем, как осуществляется компенсационное зарыбление водоема, наблюдала специальная комиссия.

В министерстве сельского хозяйства региона рассказали, что во «взрослую» жизнь 16-сантиметровых рыбок выпускали по специальном пластиковому водоводу, предварительно взвесив (вес рыбок составляет от 40 до 60 граммов).

Отметим, вклад в увеличение популяции сазана в Шершневском водохранилище внесли комитет дорожного хозяйства (выпустил почти девять тысяч мальков) и ООО «УСГ» (больше тысячи рыбок).

Для того, чтобы выпустить десять тысяч подрощенных мальков, КДХ заключил договор с Чебаркульским рыбозаводом.

Как пояснили в комитете дорожного хозяйства, экологический ущерб водоему был нанесен при строительстве Ленинградского моста и набережной реки Миасс, когда монтировали подпорные стенки моста и делали отсыпку (компенсационное зарыбление необходимо для пополнения запасов рыбы в рамках возмещения экологического ущерба, наносимого различными промышленными предприятиями и другими организациями в ходе реализации своих проектов вблизи водоохранной зоны озер, водохранилищ и рек).

«Когда какая-либо организация разрабатывает проектную документацию при реализации проектов строительства или разработки месторождений, она рассчитывает ущерб, который наносится окружающей среде, - в частности, водным биологическим ресурсам. Исходя из этого, рассчитывается объем и определяются виды рыбы, которую нужно выпустить в водоем, - пояснила руководитель Уральского филиала ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Ершов. - Эти расчеты согласовываются с нашим Уральским филиалом ВНИРО и с Нижнеобским территориальным управлением Росрыболовства».

По словам главного рыбовода Чебаркульского рыбозавода Натальи Дроновой, перед выпуском рыбы специалисты проверяют температуру воды в водоеме, насыщение ее кислородом – параметры должны совпадать с теми, что в заводских емкостях с мальками. Третьего августа была хорошая погода – Наталья Дронова подчеркнула, что рыба будет прекрасно чувствовать себя в водах Шершней.

До товарного состояния сазан будет расти около года. Когда он достигнет размера 30 сантиметров, его уже можно будет ловить на удочку – об этом говорится в Правилах рыболовства Челябинской области. Как отмечают в минсельхозе, все же лучше подождать подольше, тогда есть шанс поймать эту рыбу «ростом» уже до одного метра и весом до 20 килограммов.

«Это зарыбление направлено больше на то, чтобы рыбаки-любители могли свободно ловить аквакультуру, которая будет здесь воспроизводиться», –рассказал начальник отдела рыбоводства и рыболовства регионального минсельхоза Алексей Екимов.

Он подчеркнул, что на рыбу, которая выпускается в водоем, обязательно оформляются ветеринарные сопроводительные документы, которые проводятся через ФГИС «Меркурий». Это значит, что рыба абсолютно здорова и не будет представлять опасности для других обитателей Шершневского водохранилища.

Как сообщил Алексей Екимов, в августе – сентябре этого года планируется компенсационный выпуск в водоем 136 тысяч рыб от АО «СибЮгСтрой».

«Сазан здесь хорошо растет. Мы планировали запустить в Шершневское водохранилище еще и толстолобика, и белого амура - в связи с тем, что есть зеленые водоросли, но эта рыба пока не подросла. Постараемся в этом году выпустить. Если не получится, то выпустим в 2024-м», – рассказал начальник отдела рыбоохраны по Челябинской области Руслан Фетисов.

А сазан, по его словам, почистит малоценную, тугорослую рыбу, которая съедает кормовую базу и чрезмерно размножается.

«Если в водоеме нет таких хищников, как сазан, становится слишком много рыбы, и она перестает расти, мельчает», - пояснил Руслан Фетисов.