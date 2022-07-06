В шести городах Челябинской области объявлен режим «черного неба»

В шесть городов Челябинской области пришли НМУ, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

В Челябинске, Златоусте, Коркино, Сатке и Карабаше неблагоприятные метеорологические условия установились с девяти вечера пятого июля и продлятся, по данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до семи вечера восьмого июля.

В Магнитогорске НМУ установились в сегодня, шестого июля, в два часа ночи и, согласно прогнозу, продлятся до семи вечера этого же дня.

Как отмечают в минэкологии региона, согласно требованиям законодательства и в целях недопущения накопления в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ предприятия Южного Урала осуществляют ряд мер по снижению выбросов. При первой степени НМУ это снижение составляет 15-20 процентов от установленных нормативов. Выполнение обязательных мероприятий контролируют надзорные ведомства.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства жители Челябинской области могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии, на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора: 8-922-696-51-56, а также в экологическую приемную минэкологии: 8-906-890-96-70.