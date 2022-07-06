В шести городах Челябинской области объявлен режим «черного неба»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аша
Верхний Уфалей
Екатеринбург
Еткульский район
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Копейск
Коркино
Кыштым
Луганск
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Санкт-Петербург
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Усть-Катав
Чебаркуль
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Бытовые условия работников ЧелябГЭТа будут улучшены – этому вопросу руководство предприятия стане
06.07.2022

Александр Егоров рассказал о светлом будущем работников ЧелябГЭТа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, пятого июля, в борьбе следственного управления СКР по Челябинской области с экс-мэром Ми
05.07.2022

Теперь придется оправдываться: СК проиграл суд в борьбе с экс-главой Миасса

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске обкатывают «ракетный» трамвай, как
05.07.2022

В Челябинске обкатывают «ракетный» трамвай
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Депутат Государственной Думы Российской Федерации от Челябинской области Яна Лантратова
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
05.07.2022

Снаряд ВСУ искалечил малыша: трехлетнему Саше из Мариуполя помогают южноуральские депутаты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов приглашает жителей к обсужд
05.07.2022

Сергей Антипов приглашает курчатовцев к обсуждению концепции пешеходной зоны на проспекте Победы

Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.07.2022

В Челябинске полным ходом благоустраивают сквер по улице Бажова
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.07.2022

В шести городах Челябинской области объявлен режим «черного неба»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.07.2022

Таганайская фотоловушка «поймала» лосиху с малышом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.07.2022

В центре Челябинска открыли семейный лофт
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.07.2022

Воды челябинских Шершней примут соревнования по сап-серфингу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.07.2022

Южноуральские «барсы» будут рекультивировать земли Ямала
НМУ
Среда обитания
06.07.2022 09:16

В шести городах Челябинской области объявлен режим «черного неба»

В шесть городов Челябинской области пришли НМУ, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

В Челябинске, Златоусте, Коркино, Сатке и Карабаше неблагоприятные метеорологические условия установились с девяти вечера пятого июля и продлятся, по данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до семи вечера восьмого июля.

В Магнитогорске НМУ установились в сегодня, шестого июля, в два часа ночи и, согласно прогнозу, продлятся до семи вечера этого же дня.

Как отмечают в минэкологии региона, согласно требованиям законодательства и в целях недопущения накопления в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ предприятия Южного Урала осуществляют ряд мер по снижению выбросов. При первой степени НМУ это снижение составляет 15-20 процентов от установленных нормативов. Выполнение обязательных мероприятий контролируют надзорные ведомства.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства жители Челябинской области могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии, на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора: 8-922-696-51-56, а также в экологическую приемную минэкологии: 8-906-890-96-70.

НМУ
Новости по тегу: НМУ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.07.2022

В семи городах Челябинской области на выходные объявлен режим «черного неба»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.07.2022

В Челябинске и еще трех городах установились НМУ, но ситуация ухудшилась еще накануне
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.06.2022

В шести городах Челябинской области установился режим «черного неба»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.06.2022

В четырех городах Челябинской области НМУ продлены на сутки, в одном – до полудня субботы
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинск снова пришли дожди, и город опять «поплыл». Чтобы перейти некоторые дороги, жителям в
Общество
ЖКХ

Челябинцы предлагают Котовой искать провокаторов и вредителей в собственной команде

04.07.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Комплексное благоустройство улицы Цвиллинга в Челябинске выходит на финальную стадию. К
Общество
Дороги

Комплексное благоустройство улицы Цвиллинга в Челябинске выходит на финальную стадию

04.07.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого июля 2022 года вырастут тарифы на коммунальные услуги в Челябинской области . В среднем
Общество

С первого июля 2022 года в Челябинской области вырастут тарифы на коммунальные услуги

30.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Государственная дума РФ поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области, кото
Федерация

Госдума поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области

29.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В России установили еще один официальный праздник - День семьи, любви и верности. Его будут отмеч
Общество

В календаре официальных праздников добавился ещё один - День семьи, любви и верности

28.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска планируют превратить в арт-объект. О
Общество

Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект

27.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Бытовые условия работников ЧелябГЭТа будут улучшены – этому вопросу руководство предприятия стане
06.07.2022

Александр Егоров рассказал о светлом будущем работников ЧелябГЭТа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, пятого июля, в борьбе следственного управления СКР по Челябинской области с экс-мэром Ми
05.07.2022

Теперь придется оправдываться: СК проиграл суд в борьбе с экс-главой Миасса

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске обкатывают «ракетный» трамвай, как
05.07.2022

В Челябинске обкатывают «ракетный» трамвай
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Депутат Государственной Думы Российской Федерации от Челябинской области Яна Лантратова
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
05.07.2022

Снаряд ВСУ искалечил малыша: трехлетнему Саше из Мариуполя помогают южноуральские депутаты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов приглашает жителей к обсужд
05.07.2022

Сергей Антипов приглашает курчатовцев к обсуждению концепции пешеходной зоны на проспекте Победы

Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

06.07.2022 09:23

В Челябинске полным ходом благоустраивают сквер по улице Бажова

06.07.2022 09:16

В шести городах Челябинской области объявлен режим «черного неба»

06.07.2022 08:59

Александр Егоров рассказал о светлом будущем работников ЧелябГЭТа

06.07.2022 08:49

Таганайская фотоловушка «поймала» лосиху с малышом

05.07.2022 21:51

Теперь придется оправдываться: СК проиграл суд в борьбе с экс-главой Миасса

05.07.2022 20:26

В Челябинске обкатывают «ракетный» трамвай

05.07.2022 20:11

На 10 миллиардов рублей Сбербанк профинансирует новые проекты челябинского девелопера «Флай Плэннинг»

05.07.2022 19:49

В центре Челябинска открыли семейный лофт

05.07.2022 19:43

В Челябинской области Сбербанк профинансирует новые проекты ГК «Трест Магнитострой»

05.07.2022 19:23

Воды челябинских Шершней примут соревнования по сап-серфингу

05.07.2022 19:15

Южноуральские «барсы» будут рекультивировать земли Ямала

05.07.2022 19:04

В Магнитогорске упорядочивается установка памятных знаков

05.07.2022 17:23

Анонсы событий и мероприятий на шестое июля

05.07.2022 17:09

Жительница Снежинска лишилась денег, бронируя номер в отеле Сочи

05.07.2022 17:06

Полицейские Челябинска изъяли крупную партию паленых сигарет

05.07.2022 17:02

Челябинец угнал машину со спящим пятилетним мальчиком

05.07.2022 16:58

Осужден южноуралец, задержанный ФСБ за кражу нефтепродуктов

05.07.2022 16:49

Южноуралец задержан за убийство дальнобойщика в Башкирии

05.07.2022 16:14

Снаряд ВСУ искалечил малыша: трехлетнему Саше из Мариуполя помогают южноуральские депутаты

05.07.2022 15:46

В Челябинске начнется четвертый этап опрессовки

05.07.2022 15:22

В Челябинской области на Аграфену Купальницу прогнозируют небольшие дожди

05.07.2022 15:01

День семьи с Авторадио

05.07.2022 14:36

Следственный комитет проверяет сведения о пытках российских военных

05.07.2022 14:35

Сергей Антипов приглашает курчатовцев к обсуждению концепции пешеходной зоны на проспекте Победы

05.07.2022 13:54

Денис Мантуров высоко оценил промышленный потенциал Челябинской области

05.07.2022 13:53

Челябинская область и Турция договорились обменяться бизнес-миссиями

05.07.2022 13:43

В селе Коелга победителям конкурса «Агростартап-2022» дарили... телят

05.07.2022 13:28

Сухая ветка с сигнальной лентой: как в центре Челябинска обозначают опасные участки

05.07.2022 13:09

Власти радуются строительству висячего моста через Миасс, челябинцы волнуются о судьбе бора

05.07.2022 12:58

Реновация от компании «Голос.Девелопмент»

05.07.2022 12:32

Сговор на аукционе: участнику на поставку эндопротезов придется заплатить штраф

05.07.2022 12:24

Жителя Южноуральска будут судить за двойное убийство, совершенное в присутствии трехлетнего ребенка

05.07.2022 12:23

В Челябинске от бешенства погибла домашняя кошка

05.07.2022 11:57

Международный фестиваль классической музыки имени Елены Образцовой «Кармен» пройдет в Сатке

05.07.2022 11:40

Мэрия Челябинска не смогла запретить бизнесмену строить здание на улице Петра Сумина

05.07.2022 11:25

В Челябинской области 88 новых случаев ковида

05.07.2022 11:13

Полицейские Магнитогорска помогли родить

05.07.2022 11:13

Юная челябинка будет исследовать море в Севастополе

05.07.2022 11:03

Челябинцы стали участниками фестиваля «Лето в Тобольском кремле»

05.07.2022 10:59

Предотвращают вандализм и сокращают количество преступлений: «Ростелеком» расширяет зоны видеонаблюдения в Челябинской и соседних областях

05.07.2022 10:55

В Челябинске спасателей проверяют на прочность

05.07.2022 10:44

Алексей Текслер поздравил командующего ЦВО со званием Героя РФ

05.07.2022 10:40

Пушкинская библиотека приглашает челябинцев на «свадебную» фотовыставку

05.07.2022 10:40

Минсоц: опека организует работу по жизнеустройству младенца, найденного на теплотрассе

05.07.2022 10:39

Полиция Челябинска пока не смогла найти родителей младенца, найденного на теплотрассе

05.07.2022 10:38

В Магнитогорске стало проще приватизировать служебное жильё

05.07.2022 10:29

«Стальное сердце России» покоряет столицу: в Москве открылась выставка ММК

05.07.2022 10:11

В Миассе иконописцы закончили роспись главного купола Богоявленского храма

05.07.2022 09:55

Военная связистка ВСУ отказалась служить киевской хунте

05.07.2022 09:54

Кыштымский храм Николая Чудотворца обрел границы охранных зон

05.07.2022 09:38

Магистратура в приоритете: пять причин продолжить образование в ЮУрГУ

05.07.2022 09:21

«Иннопром-2022»: Текслер предложил Мантурову расширить сеть торговых представительств России в Африке

05.07.2022 09:10

В нацпарке «Зигальга» расцвела любка двулистная

04.07.2022 21:36

Анонсы событий и мероприятий на пятое июля

04.07.2022 20:48

Челябинцы видят больше, чем власти? Горожане снова пожаловались Наталье Котовой на опасные люки

04.07.2022 20:20

Новостройки Москвы разного класса по ценам от застройщика

04.07.2022 20:20

Челябинцев и гостей города приглашают на выставку памяти писателя Владимира Курносенко

04.07.2022 20:07

«Российские фотохудожники - впереди планеты всей»: Рашид Усманов - о Grand Eurasia-2022

04.07.2022 19:56

Июль в Историческом музее: экскурсия каждый час

04.07.2022 19:42

Минспорта РФ поблагодарило команду ММК за достойное выступление в фестивале ГТО

04.07.2022 17:17

В Челябинске вандалы изуродовали свежеокрашенную подпорную стену

04.07.2022 16:31

Изготовителей билетов «Банк приколов» челябинский суд отправил за решетку

04.07.2022 16:30

По факту обнаружения младенца на теплотрассе в Челябинске возбуждено уголовное дело

04.07.2022 16:28

Челябинская область укрепляет связи с регионом Казахстана

04.07.2022 16:24

Украинские солдаты называют себя карателями

04.07.2022 16:17

В Челябинске частично закроют движение по улице Ереванской

04.07.2022 15:35

Чиновник из «Фонда содействия инновациям» останется под стражей

04.07.2022 15:22

На трассе между Южноуральском и Магниткой установили надежную защиту от «вылетов» на встречку

04.07.2022 15:13

Роботы уже здесь: что покажет Сбер на ИННОПРОМЕ

04.07.2022 15:08

Челябинский «Манекен» и ЗАГС Советского района связал новый тротуар

04.07.2022 14:53

В Челябинске на теплотрассе нашли младенца

04.07.2022 14:43

Отдых на Аркаиме и реке Ай сделают более комфортным для туристов

04.07.2022 14:29

Во вторник в Челябинской области обещают 20 градусов тепла и небольшой дождь

04.07.2022 13:54

В Челябинске будут производить электробусы и новейшие троллейбусы

04.07.2022 13:40

Ватерполистки златоустовской «Уралочки» проводят тренировочные сборы

04.07.2022 13:38

Ремонт путепровода «Челябинск – Главный» привел к пробкам

04.07.2022 13:28

В Челябинске вместо незаконной стоянки на Трудовой создали зеленый уголок для отдыха

04.07.2022 13:26

Челябинцы смогут домчаться в Екатеринбург и вернуться обратно на скоростном «Орлане»

04.07.2022 13:03

В Челябинске напряженная наркоситуация

04.07.2022 13:02

МегаФон создаст для ММК цифровую платформу управления автопарком

04.07.2022 13:01

Экологическая программа ММК: на станции «Восточная» пустили первый поезд

04.07.2022 12:59

Алексей Текслер поздравил командира чебаркульского танкового полка со званием Героя РФ

04.07.2022 12:12

В Челябинске подросток-велосипедист врезался в пассажирский автобус

04.07.2022 12:00

Алексей Текслер рассказал о появлении в Челябинске первого висячего моста через Миасс

04.07.2022 11:55

Челябинцы предлагают Котовой искать провокаторов и вредителей в собственной команде

04.07.2022 11:42

В Южноуральске закрыт хостел, в котором было зарегистрировано 240 мигрантов

04.07.2022 11:26

Жители Челябинской области удивляются цвету «ожившего» «кыштымского чуда»

04.07.2022 10:55

Челябинск в шоке от состояния Миасса, минэкологии обещает скорую очистку реки

04.07.2022 10:37

В лесах Челябинской области продолжают теряться люди

04.07.2022 10:37

Челябинцы снова жалуются Наталье Котовой на пустые песочницы во дворах

04.07.2022 09:55

В Челябинской области назвали среднюю стоимость садовых участков

04.07.2022 09:48

В Челябинске продадут 65 старых троллейбусов

04.07.2022 09:35

Педагог из Челябинска презентовала на всероссийском съезде учителей свой «Путь к профессии»

04.07.2022 08:47

Комплексное благоустройство улицы Цвиллинга в Челябинске выходит на финальную стадию

03.07.2022 20:21

В Луганскую народную республику пришла Победа

03.07.2022 15:00

Главные новости Челябинской области за прошедшую неделю (с 27.06.22 по 03.07.22)

02.07.2022 12:37

Окай Депрем: Сегодня наблюдается кризис международного права, оно превратилось в рычаги давления

02.07.2022 12:00

Эффективное страхование недвижимого имущества от Тинькофф

01.07.2022 21:49

В семи городах Челябинской области на выходные объявлен режим «черного неба»

01.07.2022 21:42

В выходные в Челябинской области тепло, местами дожди