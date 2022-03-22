В среду в Челябинской области тепло, местами снег

В среду, 23 марта, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, мокрый снег, в горах до умеренного, в отдельных районах метели. На отдельных участках дорог гололедица. В Челябинске - без существенных осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – минус 5-7 градусов, по области – минус 4-9 градусов, при прояснении – до минус 14 градусов.

В дневные часы в Челябинске ожидается плюс 2-4 градуса. По области – до плюс пяти градусов.

Ветер западный, северо-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы 16-21 метров в секунду.

Атмосферное давление чуть ниже нормы – 741 миллиметр ртутного столба, в течение дня оно понизится до 738 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 6 часов 49 минут, заход – в 19 часов 13 минут. Долгота светового дня 12 часов 24 минуты. Луна убывающая.

По народному календарю Василиса - вешней воды указательница.

Синие облака, бегущие по небу, предсказывали тепло и дождь. Считалось, что в этот день могут быть первые грозы. Смотрели также: «День туманом мглист - будет лен волокнист». А некоторые явления в этот день не предвещали ничего хорошего: «Холод и ветер в спину - не выжить зиму» (то есть год будет голодным). Как бы то ни было, весна уже наступала неизбежно, и в народе говорили: «Василисин туман съедает снег».

Именины в этот день: Анастасия, Василиса, Виктор, Галина, Георгий, Денис, Дмитрий, Иван, Леонид, Марк, Михаил, Ника, Павел, Федор.