Южноуральские учащиеся могут внести свои предложения по организации питания в школах

В среду в Челябинской области вновь обещают температурные качели

В среду, 17 марта, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Прогнозируется заметный перепад дневных и ночных температур.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – минус 11-13 градусов, по области – минус 10-15 градусов, на юге -минус 15-20 градусов, в низинах до минус 25 градусов. Ночь на четверг будет чуть теплее – минус 8-13 градусов.

В дневные часы синоптики обещают в Челябинске до плюс 2-4 градусов, по области – до плюс пяти градусов, на юге региона – до минус пяти градусов, в низинах – до минус 5-10 градусов.

Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 750 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле возможно спокойное.

Восход солнца - в семь часов, заход - в 19 часов четыре минуты. Долгота светового дня - 12 часов три минуты. Луна растущая.

По народному календарю – Герасим Грачевник.

В день Герасима прилетали с юга грачи. Интересно, что грачи обычно летят с той же скоростью, с какой продвигается фронт теплого воздуха, — около 50 километров в сутки. Наблюдательные люди знают, что если грачи, прилетев, сразу принимаются за починку своих гнезд, то весна будет скорой и дружной. А вот если птицы, посидев на гнездах непродолжительное время, снова взлетают, холода продержатся еще несколько дней. Крестьяне использовали грачей как своего рода посевной календарь: если птицы сели на гнезда, то уже через неделю можно выходить в поле.

С грачами связаны и некоторые поговорки: «Грач на горе — так и весна на дворе»; «Герасим грача на Русь ведет — скоро снег сойдет». Существуют и приметы на погоду: если грачи «играют», будет погожий день; а если кричат — жди дождя.

Именины в этот день: Александр, Василий, Вячеслав, Георгий, Герасим, Григорий, Даниил, Павел, Ульяна, Яков.