В среду в Челябинской области жарко, местами грозы и град

В среду, 16 июня, в Челябинской области ожидается жаркая погода, местами пройдут кратковременные дожди, грозы, град.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске – плюс 21 градус, влажность воздуха 69%, ветер южный 1-2 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 31-33 градуса. По области – плюс 28-33 градуса, в южных районах воздух прогреется до плюс 37 градусов.

Ветер западной четверти 3-8 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров в секунду, при грозах порывы 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы – 742 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 740 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле неустойчивое.

Восход солнца - в 4 часов 10 минут, заход - в 21 час 39 минут. Долгота светового дня – 17 часов 29 минут. Луна стареющая.

По народному календарю – Лукьян Ветряк.

На Руси в этот день примечали направление ветра. По поверью, южный ветер обещает быстрый рост яровых хлебов, северо-западный — сырую погоду и болезни, восточный — разного рода инфекции, а северо-восточный — беспрерывные дожди. Если же вихрь медленно поднимается с земли к небу и долго вращается, то погода в ближайшие дни будет ясной. Смотрели и на другие приметы погоды. Если на Лукьяна (Лукиллиана) случалась гроза, крестьяне ожидали плохого сенокоса. В то же время проливной дождь предвещал славный урожай грибов. Так и говорили: «Был бы дождик на Лукьяна — будут и грибки».

Именины в этот день: Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел, Юлиан.