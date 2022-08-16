В таганайском приюте появилась «гостиная» под открытым небом

В приюте «Гремучий ключ» национального парка «Таганай» (Челябинская область) появилась «гостиная» под открытым небом – с настилом и беседками.

Теперь отдыхать во время привала и приготовления пищи в походных условиях можно куда с большим комфортом, чем раньше, когда после дождя и при таянии снега прямо на эту площадку попадала вода. Теперь находиться в приюте «Гремучий ключ» можно, не опасаясь промочить ноги.

Как сообщает пресс-служба нацпарка «Таганай», в минувшие выходные здесь завершился ремонт бани. И она вновь готова к полноценной работе.

«Бронировать время помывки (как, впрочем, и места в комнатах и отдельных домах) необходимо заранее, поскольку этот приют – один из самых популярных», - подчеркнули в национальном парке.