В трех городах Челябинской области – НМУ, в двух – превышение ПДК загрязняющих веществ

В трех городах Челябинской области до вечера среды, шестого сентября, сохранится режим неблагоприятных метеорологических условий, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. В двух городах отмечено превышение предельно допустимой концентрации фторида водорода, сероводорода и взвешенных веществ.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, режим «черного неба» на территории Златоуста, Коркино, и Челябинска началось в 20 часов четвертого сентября и продлится до 19 часов шестого сентября.

На этот же период отдельным предприятиям Челябинской области объявляется предупреждение об НМУ первой степени.

По данным Челябинского Гидрометцентра, четвертого сентября в Металлургическом районе Челябинска отмечено превышение предельно допустимых концентраций фторида водорода - 1,3 ПДКмр.

В Магнитогорске зафиксировано четыре случая: два - сероводород (по 1,4 ПДКмр в правобережной части Ленинского района и Правобережном районе), и два - взвешенные вещества (максимальная концентрация 1,6 ПДКмр - левобережная часть Орджоникидзевского района).

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов, при второй степени – на 20−40%, при третьей степени опасности - на 40−60%.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии или обратиться в экологическую приёмную министерства экологии по номеру +7-906-890-96-70.

Обращение в адрес крупных промышленных предприятий можно оставить, позвонив на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора: +7-908-045-72-91.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.