07.07.2021
В Челябинске при странных обстоятельствах умер двухлетний ребенок
06.07.2021
Прокурор Карталов оперативно отреагировал на жалобу инвалида-колясочника Текслеру
06.07.2021
Анонсы событий и мероприятий на седьмое июля
06.07.2021
Оставлен в силе приговор бухгалтеру, похитившей четыре миллиона у мэрии Магнитогорска
06.07.2021
Воспитанники спортшкол Челябинской области проходят сборы на курорте «Солнечная долина»
06.07.2021
О стимулировании конкуренции на рынке финансовых услуг узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
В трех городах Челябинской области объявлены НМУ
06.07.2021
В Кунашакском районе в реку Теча сливаются стоки с птицефабрики
01.07.2021
В шести городах Челябинской области продлены НМУ, Челябинск накрыло вонючей дымкой
30.06.2021
Алексей Текслер поручил провести комплексное экологическое исследование Тургояка
29.06.2021
На территории семи городов Челябинской области объявлен режим «черного неба»
Минздрав объяснил, почему скорая не повезла роженицу из Копейска в Челябинск
06.07.2021
Жители Брединского района просят губернатора вернуть им автобусный маршрут
06.07.2021
Поток жалоб Текслеру на плохое водоснабжение не иссякает
05.07.2021
Кто в Челябинской области сможет привиться вакциной «Спутник Лайт»
05.07.2021
На Солнце зарегистрирована крупнейшая вспышка
04.07.2021