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В воскресенье в южных и восточных районах Челябинской области ожидаются снегопады и усиление ветра

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В воскресенье в южных и восточных районах Челябинской области ожидаются снегопады и усиление ветра

Накануне Международного женского дня, седьмого марта, в южных и восточных районах Челябинской области прогнозируют сильный снегопад и порывистый ветер на фоне пониженного атмосферного давления.

Как сообщили в Челябинском Гидрометцентре, в воскресенье ожидается снег, в южных и восточных районах – сильный, в отдельных районах метели, на дорогах снежные заносы, гололедица.

Синоптики также обещают усиление ветра, местами его порывы будут достигать 18 метров в секунду.

В ГУ МЧС добавляют, максимальное количество осадков и наиболее сильные порывы ветра ожидаются в Брединском муниципальном районе.

В МЧС отмечают, при таких погодных условиях повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Возможно аварийное отключение систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, рост пожаров в жилом секторе, увеличение случаев общего переохлаждения и обморожения.

Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.

В связи с этим органам исполнительной власти, местного самоуправления, организациям и гражданам рекомендовано принять дополнительные меры безопасности.

В миндортранса напомнили начавшиеся пятого марта метель и снегопады завершились в ночь на шестое марта. Прошедшей ночью на областных дорогах работали 70 единиц техники - в основном они были сосредоточены в южных районах области. К утру все дороги были в проезжем состоянии.

«Реально в пять утра дорога на Уфу идеально чистая была. Хотя вечером мело хорошо, и на подъёмах стояли», - написал один из водителей на странице в соцсетях.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо немедленно звонить на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.

В случае возникновения нештатных ситуаций на региональных автодорогах водители могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую миндортранса по телефону 8 (351) 237-88-92.

О нештатной ситуации на федеральных трассах можно сообщать по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.