В воздухе Челябинска вновь регистрируется превышение ПДК по сероводороду

Жители Челябинской области жалуются на неприятный запах в воздухе, который, по их словам, ведет к ухудшению самочувствия. В министерстве экологии пояснили причину ухудшение качества воздуха. Режим «черного неба» продлен в семи городах региона до 19 часов вторника, 30 августа.

«Не думала, что когда-то напишу. Но задыхаюсь. Бейвеля (улица – прим.). Ночью проснулась от едкого, удушающего запаха. Когда это кончится?! Что с этим делать?! Помогите!», - написала Инна в группе «Вредные выбросы г. Челябинск» ВКонтакте

«Ночью проснулась от ужасного химического запаха, какой у нас всегда бывает на Горького, от ЧМК наверно. Сейчас проезжала Бажова. Тот же аромат», - поделилась Людмила А. в группе «Вредные выбросы г. Челябинск» ВКонтакте.

«Есть прямая зависимость выбросов и приступов бронхиальной астмы. Наблюдала это воочию в пульмонологии горбольницы», - рассказывает Людмила И.

«Воняет! Невозможно воняет на ЧТЗ. Невозможно воняет резиной жженой. Сделайте уже что-то с этой вонью! Я не говорю о взрослых, дети, наши дети этим дышат, кашляют, ночью плохо спят», - возмущалась в воскресенье Олеся.

Напомним, в минувшие выходные в семи городах - Челябинске, Аше, Златоусте, Сатке, Коркино, Карабаше и Магнитогорске - были объявлены метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

«Ночью 29 августа и в утренние часы понедельника на территории города наблюдался штиль, что способствовало образованию дымки, - пояснили агентству в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

По данным со стационарных постов территориальной системы наблюдения за качеством атмосферного воздуха, ближе всего расположенных к ул. Бейвеля, в течение 28-29 августа превышений максимально разовых и среднесуточных предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в данном районе не зафиксировано, отмечают в минэкологии.

По данным сайта Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха, во второй половине дня понедельника, 29 августа, на одном из постов (ул, Агаповская, д, 6/1) регистрировалось превышение ПДК по сероводороду в 1,9 раза.

Стационарные посты и передвижные лаборатории ОГКУ «Центр экологического мониторинга Челябинской области» работают в круглосуточном режиме. В случае выявления превышений будут приняты все необходимые меры реагирования, заверяют в министерстве.