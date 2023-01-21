21.01.2023
В выходные НМУ сохранятся в семи городах Челябинской области, в Магнитогорске – повышен уровень
21.01.2023
Накануне ковид оборвал жизни троих южноуральцев
21.01.2023
В Челябинске водитель ПАЗ насмерть сбил пешехода, возбуждено уголовное дело
21.01.2023
В Челябинске задержан подозреваемый в массовой порче машин краской
21.01.2023
«Студенческий десант» высадился в полиции Челябинска
20.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные
В выходные НМУ сохранятся в семи городах Челябинской области, в Магнитогорске – повышен уровень
18.01.2023
НМУ продлены в пяти городах Челябинской области и объявлены еще в двух
16.01.2023
В пяти городах Челябинской области объявлен режим «черного неба» на двое суток
05.01.2023
В пяти городах Челябинской области установился режим «черного неба»
29.12.2022
Челябинская область находится во власти антициклона
Соцзащита Магнитогорска: сироте предоставили съемное жилье временно
20.01.2023
Южноуральцы смогут увидеть самую яркую комету 2023 года
20.01.2023
В Челябинске на Крещение выстроились очереди к купелям
19.01.2023
В 2023 году для южноуральцев подготовили 66 купелей, но окунаться советуют не всем
18.01.2023
Сенатор Павлова помогла семье летчика, служившего на Шагольской авиабазе
18.01.2023