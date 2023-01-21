В выходные НМУ сохранятся в семи городах Челябинской области, в Магнитогорске – повышен уровень

В семи городах Челябинской области на выходные сохранятся неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. В Магнитогорске на воскресенье прогнозируют повышенную степень НМУ (концентрация одного или нескольких веществ может превысить в три раза ПДК).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, на территории Аши, Златоуста, Карабаша, Коркино и Челябинска режим «черного неба» продлится до 19 часов воскресенья, 22 января (начался в19 часов понедельника, 16 января). При первой степени вероятно превышение концентрации одного или нескольких контролируемых веществ выше одного ПДК.

В Магнитогорске неблагоприятные метеоусловия первой степени сохранятся до 19 часов 21 января (начались с 18 часов 17 января). С 19 часов 21 января до часа ночи 23 января в городе установятся НМУ второй степени.

В Сатке НМУ прогнозируют до 19 часов 21 января (начались в 19 часов 18 января).

На период с 19 часов 16 января до 19 часов 22 января отдельным предприятиям Челябинской области объявляется предупреждение об НМУ первой степени.

Напомним, при НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов, при второй степени – на 20−40%, при третьей степени опасности - на 40−60%.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

В период НМУ администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в этот период по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии, на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-922-696-51-56, а также в экологическую приемную минэкологии: +7-906-890-96-70.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.