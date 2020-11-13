В Законодательном Собрании обсудили проблемы Челябинского бора

Актуальную проблему, связанную с сохранением и развитием природного памятника – Челябинский бор, обсудили в Законодательном собрании Челябинской области.

Несмотря на сокращение числа массовых мероприятий в областном парламенте, руководством Законодательного Собрания и комитетом по экологии и природопользованию было принято решение не уходить от обсуждения проблемы бора. Она назрела давно, требовала всестороннего и, самого главное, компетентного обсуждения. Встреча всех заинтересованных сторон была организована со строгим соблюдением всех мер санитарной безопасности.

К диалогу были приглашены представители министерства экологии Челябинской области, Главного управления лесами области, государственного учреждения «Особо охраняемые природные территории», природоохранной прокуратуры, городского управления экологии и природопользования. В дискуссии приняли участие общественные экологические организации Челябинска и эксперты-экологи.

Участники обсудили вопросы статуса Челябинского бора, его границ, результатов лесохозяйственной деятельности, направленной на сохранение бора и его развитие. О лесохозяйственной деятельности и мероприятиях по сокращению антропогенной нагрузке на бор рассказали представители главного управления лесами и министерства экологии.

В ходе обсуждения была признана проблема недостатка финансовых средств и сил для восстановления и сохранения бора. Участники встречи готовы предпринять шаги для ее решения.

Независимые эксперты-экологи предостерегли представителей исполнительной и законодательной власти от поспешной и необдуманной деятельности на территории бора. Санитарные вырубки и уборка валежника не должны иметь авральный характер, должны выполняться с учетом регламентов, действующих для природных памятников. Иначе такая деятельность может принести не пользу, а вред. Принципиальную позицию озвучило министерство экологии области. Она заключается в том, что границы памятника природы Челябинский бор должны увеличиваться.

В ходе более чем двухчасовой дискуссии ее участники сошлись в одном: для сохранения и развития бора необходима общая программа, общий документ, который включал бы в себя необходимые мероприятия и обоснованное финансирование.

«Челябинский бор – это сердце города. И всех нас беспокоит его судьба: и представителей власти, и общественные организации. Очень хорошо, что в ходе этого непростого обсуждения мы пришли к единому мнению. И у власти, и у общественности есть общее понимание, как нам решить проблему бора. Это и было целью сегодняшнее встречи: прийти от противостояния к полезным, конкретным шагам по спасению бора. Сейчас мы понимаем, что без общей «дорожной карты», без детальной программы этого не достичь», - подвел итог дискуссии председатель комитета по экологии и природопользованию Михаил Махов (фракция «Зеленая инициатива»).

Подобные рабочие совещания будут продолжены, депутаты комитета по экологии и природопользованию примут в них участие.