ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Законодательном Собрании обсудили проблемы Челябинского бора

Среда обитания
Сегодня, 13:53
Размер текста

Актуальную проблему, связанную с сохранением и развитием природного памятника – Челябинский бор, обсудили в Законодательном собрании Челябинской области.

Несмотря на сокращение числа массовых мероприятий в областном парламенте, руководством Законодательного Собрания и комитетом по экологии и природопользованию было принято решение не уходить от обсуждения проблемы бора. Она назрела давно, требовала всестороннего и, самого главное, компетентного обсуждения. Встреча всех заинтересованных сторон была организована со строгим соблюдением всех мер санитарной безопасности.

К диалогу были приглашены представители министерства экологии Челябинской области, Главного управления лесами области, государственного учреждения «Особо охраняемые природные территории», природоохранной прокуратуры, городского управления экологии и природопользования. В дискуссии приняли участие общественные экологические организации Челябинска и эксперты-экологи.

Участники обсудили вопросы статуса Челябинского бора, его границ, результатов лесохозяйственной деятельности, направленной на сохранение бора и его развитие. О лесохозяйственной деятельности и мероприятиях по сокращению антропогенной нагрузке на бор рассказали представители главного управления лесами и министерства экологии.

В ходе обсуждения была признана проблема недостатка финансовых средств и сил для восстановления и сохранения бора. Участники встречи готовы предпринять шаги для ее решения.

Независимые эксперты-экологи предостерегли представителей исполнительной и законодательной власти от поспешной и необдуманной деятельности на территории бора. Санитарные вырубки и уборка валежника не должны иметь авральный характер, должны выполняться с учетом регламентов, действующих для природных памятников. Иначе такая деятельность может принести не пользу, а вред. Принципиальную позицию озвучило министерство экологии области. Она заключается в том, что границы памятника природы Челябинский бор должны увеличиваться.

В ходе более чем двухчасовой дискуссии ее участники сошлись в одном: для сохранения и развития бора необходима общая программа, общий документ, который включал бы в себя необходимые мероприятия и обоснованное финансирование.

«Челябинский бор – это сердце города. И всех нас беспокоит его судьба: и представителей власти, и общественные организации. Очень хорошо, что в ходе этого непростого обсуждения мы пришли к единому мнению. И у власти, и у общественности есть общее понимание, как нам решить проблему бора. Это и было целью сегодняшнее встречи: прийти от противостояния к полезным, конкретным шагам по спасению бора. Сейчас мы понимаем, что без общей «дорожной карты», без детальной программы этого не достичь», - подвел итог дискуссии председатель комитета по экологии и природопользованию Михаил Махов (фракция «Зеленая инициатива»).

Подобные рабочие совещания будут продолжены, депутаты комитета по экологии и природопользованию примут в них участие.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Интервью
11.11.20 16:47
Олег Дубровин: Предлагаю создать природный парк «Челябинские боры»
Общество
09.11.20 17:17
Челябинцы в соцсети обсуждают проблему парковки автомобилей в городском бору
Среда обитания
09.11.20 15:40
В челябинском городском бору установили контейнеры для раздельного сбора мусора
Среда обитания
09.11.20 12:00
Кто, если не мы
В Челябинске депутаты и общественники продолжили обсуждать проблему сохранения городского бора
09.11.20 12:00
В Челябинске депутаты и общественники продолжили обсуждать проблему сохранения городского бора
09.11.20 09:43
В Аше общественники высадили красные дубы
08.11.20 22:51
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погоды
07.11.20 14:46
Минэкологии опровергло информацию о поэтапном выведении участков челябинского городского бора
06.11.20 18:06
В трех городах Челябинской области вновь объявлены НМУ
06.11.20 14:15
Южноуральцев предупреждают: Утром и днем 7 ноября в горных районах области - сильная гололедица
05.11.20 17:26
Новогоднее оформление Челябинска обещает получиться по-настоящему сказочным
05.11.20 17:19
В трех городах Челябинской области НМУ продлены еще на сутки
05.11.20 13:21
На берегу Первого озера в Челябинске обнаружена подозрительная труба
05.11.20 11:54
Безруков призвал меньше беспокоиться о лебедях
Общество
Сегодня, 10:27
Вторая партия вакцины от коронавируса поступит в Челябинскую область в ноябре
Культура
Сегодня, 09:06
Доброе утро, Урал!
Для вас поет Марат Нигматуллин
Новости
Сегодня, 14:26
Федерация
Пойманным пьяными за рулем усложнят процесс возврата прав
Сегодня, 14:04
Общество
За сутки умерло восемь пациентов с ковидом из Челябинска, Златоуста, Коркино и Чебаркуля
Сегодня, 13:57
Экономика
Металлурги ЧЦЗ совершенствуют систему маркировки продукции
Сегодня, 13:55
Общество
Синичкин день – пришла пора ставить кормушки
Сегодня, 12:24
Общество
«Ростелеком» научит южноуральских подростков противостоять кибермошенникам
Материалы рубрики
09.11.20 15:40
Среда обитания
В челябинском городском бору установили контейнеры для раздельного сбора мусора
09.11.20 15:27
Среда обитания
«Зеленый город» завершил ежегодную акцию по благоустройству и уборке городских дворов в Челябинске
09.11.20 09:43
Среда обитания
В Аше общественники высадили красные дубы
07.11.20 14:46
Среда обитания
Минэкологии опровергло информацию о поэтапном выведении участков челябинского городского бора
03.11.20 15:38
Среда обитания
НМУ установились на территории еще одного города Челябинской области и продлены в шести
Теги
Челябинский городской бор
ЗСО
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика