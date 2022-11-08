В «Зигальге» замечены ледяные «сталактиты»

В национальном парке «Зигальга» (Катав-Ивановский район, Челябинская область) выросли ледяные «сталактиты».

Гигантские сосульки появились на одном из ручьев нацпарка. По своему внешнему виду они очень напоминают отложения в пещерах. Когда придет тепло, «сталактиты» Зигальги исчезнут без следа – попросту растают, так как состоят из чистой воды.

Как отмечают в национальном парке, ссылаясь на автора монографии «В мире льда и снега» Владимира Котлякова - академика, директора Института географии РАН - лед является самой распространенной горной породой во Вселенной.

«Его огромные массы содержат Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, «вечными» льдами занято более одной десятой земной суши, а пятая часть всей поверхности планеты ежегодно находится под снегом», - приводят интересный факт в НП «Зигальга».