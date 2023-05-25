В Златоусте продолжится очистка городского пруда на реке Ай от донных отложений

В Златоусте (Челябинская область) продолжится очистка городского пруда на реке Ай от донных отложений. Подготовка к проведению работ уже начата.

Как рассказали в министерстве экологии региона, сегодня, 25 мая, на водоеме осуществляется батиметрическая съемка (процесс сбора данных о глубинах) участка, который продолжат очищать от донных отложений: первый этап работ реализован в 2022 году.

Подрядчик проверяет глубину с целью подтверждения объема планируемых работ при участии представителей минэкологии Челябинской области и ООО «Уралинвестстрой», осуществляющего строительный контроль.

Очистка пруда стартует в июне, когда завершится нерестовый период. В этом году планируется избавить водоем в Златоусте от донных отложений объемом свыше 120 тысяч кубических метров.

Напомним, мероприятия по очистке городского пруда на реке Ай проводятся по федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».