Пруд в Златоусте освободили от еще почти ста тысяч кубометров донных отложений

В Златоусте (Челябинская область) городской пруд на реке Ай избавили от еще почти ста тысяч кубических метров донных отложений, завершив один из этапов очистки водоема, начатой текущей весной компанией «Сибгидромехстрой» в рамках государственного контракта.

Как сообщает пресс-служба минэкологии региона, работы проводились на участке протяженностью 380 метров.

Общая площадь очистки, произведенной в период с 2010-го по 2020-й год, составила почти 47 гектаров, общий объем изъятых донных отложений – 860 тысяч кубических метров.

Как напомнил первый замминистра экологии Челябинской области Игорь Гилев, мероприятия по очистке городского пруда на реке Ай в Златоусте проходят в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

«Реализация проекта продолжится в 2023-2024 годах – в целом планируется изъять около 292 тысяч кубометров донных отложений. Это позволит стабилизировать водохозяйственную обстановку и уменьшить негативное воздействие на прилегающую территорию», – отметил Игорь Гилев.