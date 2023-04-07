07.04.2023
Четыре жителя Челябинской области стали жертвами лжесотрудников ФСБ России
07.04.2023
В Челябинске завершился чемпионат ФСБ России по рукопашному бою
07.04.2023
В Златоусте вороны «выжили» детсадовцев с «насиженного места»
07.04.2023
В Троицке едва не упала на участок частного дома десятиметровая каменная кладка
07.04.2023
В Челябинской области на озере Комкуль погибли четыре рыбака
06.04.2023
Глава Катав-Ивановского района отправлен под домашний арест
В Златоусте вороны «выжили» детсадовцев с «насиженного места»
07.04.2023
В Троицке едва не упала на участок частного дома десятиметровая каменная кладка
07.04.2023
В Челябинской области на озере Комкуль погибли четыре рыбака
04.04.2023
В Челябинске рыбак утонул в полынье озера Смолино
04.04.2023
Первая смерть на весеннем водоеме: на озере Иртяш провалился под лед и погиб рыбак
В Челябинской области могут начать производство китайских грузовиков
06.04.2023
Самый большой в мире цельностеклянный аквариум построят в Магнитогорске
05.04.2023
В Минэкологии предупредили о возможном появлении дымки и запаха гари в Челябинске
05.04.2023
Джованни Алеманно: «Без прекращения разрастания НАТО мира в Европе не достичь»
04.04.2023
В 2024 году в Челябинске планируют открыть обновленный театр драмы и цирк
04.04.2023