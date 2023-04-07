В Златоусте вороны «выжили» детсадовцев с «насиженного места»

В Златоусте (Челябинская область) вороны, свившие гнездо на березе в детском саду, «выжили» воспитанников дошкольного учреждения с площадки для прогулок.

Как отмечают в поисково-спасательной службе региона, домик для своих птенцов пернатые построили на дереве по улице 2-я Шоссейная. Чтобы защитить гнездо, вороны стали проявлять агрессию в отношении воспитателей и малышей, страдавших от нападок и опасных пикирований крылатых.

Руководство садика приняло решение о временной смене места детских прогулок и обратилось за помощью к спасателям Златоустовского отряда ПСС, которые добрались до вороньего гнезда при помощи альпинистского снаряжения, демонтировали птичий дом на березе и унесли подальше от детского сада. Гнездо было свито на высоте 12 метров и оказалось пустым, без кладки.

Отметим, так птицы ведут себя в период появления потомства, стараясь уберечь своих птенцов от возможной опасности.

Спасатели призывают южноуральцев быть внимательными и осторожными, обходить места гнездования стороной – так опасности можно избежать, однако маленьким детям в подобных ситуациях помощь взрослых крайне необходима.