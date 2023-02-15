В зоопарке Челябинска за руку пойман очередной горе-кормилец

В Челябинском зоопарке сегодня, 15 февраля, за руку пойман очередной горе-кормилец, который, наплевав на запреты, решил угостить хищных птиц суповым набором из куриного мяса.

«Гостинец» для пернатых хищников подозрительный гражданин принес с собой. За кормлением могильников странного посетителя застал зоолог, сразу же вызвав охрану.

Как отмечают в зоопарке, щедрый гость вел себя неадекватно. Он не сумел объяснить, зачем кормит крылатых.

Сотрудники охраны муниципального учреждения вызвали Росгвардию с целью установления личности нарушителя и привлечения его к ответственности.

«Заявление в полицию написано, а мы хотим еще раз напомнить, что так будет с каждым, кто нарушит Правила посещения зоопарка», - заявили в учреждении.

Первый пункт в Правилах – как раз о том, что подношения питомцем зоопарка категорически запрещены: «Не кормите животных. У наших животных разнообразные сбалансированные рационы. Подкармливая питомцев зоопарка, вы берете на себя ответственность за их болезни и преждевременную гибель.

Вот первая реакция подписчиков групп «Челябинский зоопарк» в ВКонтакте и в Телеграм: «Отлично сработали. Молодцы!»;

«Надеюсь, в еде не было отравы?»;

«Порой ощущение, что хоть все завесь знаками, что кормить нельзя, все равно найдется тот, который покормит и удивится тому, что нельзя. Будем надеяться, что птицы и их желудочно-кишечный тракт не пострадают»;

«Хорошо, что все отслеживается! Так и надо. И наказать по всей строгости»;

«Удачно зоолог его застал, не успел навредить. Что у таких в голове?»;

«Ужас… А если бы отравил...»;

«Можно покормить животных на улице: кошек, собак. Зачем это делать в зоопарке?»;

«С языка, конечно, рвутся сплошь непечатные выражения. Надеюсь, никто из питомцев не пострадал. Ментальные расстройства у людей по весне обостряются, увы».

Взволнованные несанкционированной кормежкой орлов челябинцы интересуются, все ли в порядке с птицами.