24.04.2023
В Родительский день в Челябинске въезд на кладбища будет запрещен
24.04.2023
Закономерные «случайности» Владимира Богдановского
24.04.2023
Вечный огонь Челябинска переместят во временную переносную горелку
24.04.2023
Межуниверситетского кампус в Челябинске: на шаг ближе к воплощению
24.04.2023
Челябинка написала икону Воскресения Христова
24.04.2023
Площадь Революции Челябинска вечерами будет закрыта для пешеходов
Вечный огонь Челябинска переместят во временную переносную горелку
Специалисты проведут плановую ревизию газового оборудования
22.04.2023
Челябинская область отметит День Победы с учетом актуальной обстановки
23.02.2023
В Челябинске почтили память павших героев Отечества
03.12.2022
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
05.05.2022
Юные челябинцы заступили на почетную Вахту памяти у Вечного огня
Челябинская область отметит День Победы с учетом актуальной обстановки
22.04.2023
В Челябинской области установят новую памятную дату
21.04.2023
Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
21.04.2023
В России зарегистрированы первые случаи заражения новым подвидом ковида «Арктур»
20.04.2023
Алексей Текслер предложил распространить льготную ипотеку на вторичное жильё
19.04.2023