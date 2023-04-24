Вечный огонь Челябинска переместят во временную переносную горелку

В Челябинске 26 апреля специалисты проведут плановую ревизию газового оборудования на Вечном огне.

Об этом на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 24 апреля, сообщил глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

«Традиционно на время ревизии огонь будет перемещен во временную переносную горелку. В это время наши подрядчики произведут очистку звезды и венка», - рассказал глава.

По словам Виктора Ереклинцева, на следующей неделе, в наиболее теплое время суток, начнется высадка цветов на первых клумбах у Вечного огня.