06.10.2021
Опасный для жителей и пассажиров дом на Российской в Челябинске снесут. В 2033-м
06.10.2021
Виталий Безруков объяснил причину появления голубой пены на берегу озера Смолино
06.10.2021
В четырех городах Челябинской области НМУ продлены еще на сутки
06.10.2021
«Facebook-апокалипсис»: эксперты рассказали, что могло стать причиной массового сбоя в работе IT-гигантов
06.10.2021
Вслед за Ореховым: второго соучастника Виктора Чернобровина суд также оставил под домашним арестом
06.10.2021
Стыковка корабля „Союз МС-19“ с МКС – это случилось!
Виталий Безруков объяснил причину появления голубой пены на берегу озера Смолино
21.01.2021
Челябинцы выбирают Смолинку
20.01.2021
В Челябинске скоро назовут имя будущей набережной озера Смолино
15.01.2021
Кадастровая палата: озеро Смолино в Челябинске – это осколок древнего океана
01.12.2020
Безруков: По факту возможного загрязнения Смолино будет проведена проверка
В воскресенье впервые широко отметят Собор святых Челябинской митрополии
05.10.2021
В Челябинск прибыли мощи святых, связанных с исцелениями
05.10.2021
Массовые мероприятия в Челябинской области можно будет посещать только с QR-кодом
04.10.2021
Аудиторы КСП пришли с проверкой в минздрав Челябинской области
04.10.2021
Челябинская область ставит антирекорды по числу подтверждаемых случаев ковида за сутки
03.10.2021