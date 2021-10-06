Виталий Безруков объяснил причину появления голубой пены на берегу озера Смолино

Берег челябинского озера Смолино покрылся голубой пеной вследствие отмирания остатков от цветения сине-зеленых водорослей и их распада.

Так удивившее горожан явление объяснил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков, комментируя фотографии, появившиеся в социальных сетях, и отвечая на предположения неравнодушных горожан о том, что голубая пена появилась в результате разлива нефти или даже тактического разлома.

«После отмирания водорослей большое количество органики осталось в водоеме. Данная пена образуется при высвобождении компонентов разложения, смешиваясь с воздухом и водой. Пена не опасна и пропадет в ближайшие дни. Голубой цвет водорослей на озере не может быть связан с промышленными и фекальными стоками, потому что промышленные стоки проходят очистку и отводятся на иные водные объекты, а не в озеро, фекальные – направляются в централизованную канализацию. В озеро могут попадать только ливневые стоки, министерство экологии Челябинской области неоднократно проводило проверки по данному факту и направляло материалы для принятия мер в администрацию Челябинска», - подчеркнул Виталий Безруков.

Эксперт Общественной палаты Челябинской области, декан факультета экологии ЧелГУ Альфира Сибиркина уверена, что это природное явление связано с поверхностным натяжением воды и распадом отцветших водорослей.

«Попадая в озеро, они начинают распадаться, а в процессе распада высвобождаются органические вещества. В их числе органические кислоты, которые и служат «пенообразователем». Молекулы «пенообразователей» поднимаются на поверхность озера и взаимодействуют с молекулами воды. Притяжение между пенообразователем и молекулой воды уменьшает поверхностное натяжение, поэтому воздух легче смешивается с водой. Легкие пузырьки, возникшие от смешения воздуха и воды, вступившей в реакцию с пенообразующим агентом, собираются в пену на поверхности озера. Особенно много пены скапливается у берегов водоемов в ветреную погоду, в жару летом либо осенью (или при наличии нескольких факторов одновременно). Чаще всего такая пена абсолютно безвредна: «пенообразователь» (то есть остатки отмерших водорослей, листьев) обычно составляет всего не более десяти процентов от пены, а все остальное – это воздух и вода», - отметила Альфира Сибиркина.