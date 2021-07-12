12.07.2021
«Фотофест-2021» завершился. Первые впечатления и итоги
12.07.2021
Виталий Безруков: Памятникам природы, пострадавшим от пожаров, помогут восстановиться
12.07.2021
Анонсы событий и мероприятий на 13 июля
12.07.2021
Спасателям пришлось эвакуировать спортсменов с озера Тургояк
12.07.2021
В Челябинской области убийце отменили приговор
12.07.2021
Под Челябинском задержан поджигатель «Газели»
Виталий Безруков: Памятникам природы, пострадавшим от пожаров, помогут восстановиться
11.07.2021
В Челябинской области открыт сбор средств и благотворительной помощи пострадавшим от пожаров
11.07.2021
Пожарные ликвидируют в Карталинском и Нагайбакском районах оставшиеся очаги горения и тления
11.07.2021
В пострадавших от огня поселениях Челябинской области начала работу спецкомиссиия
11.07.2021
В Карталинском районе, где бушуют пожары, прошел дождь
Подрядчик исправил свои «косяки» на стеле «Челябинск»
12.07.2021
Челябинцы обратились к Текслеру с просьбой сделать теннис доступным
09.07.2021
В Карталинском районе эвакуируют людей, на место пожаров едет Текслер
09.07.2021
Назначен новый начальник управления транспорта Челябинска
09.07.2021
И снова Челябинск накрыло темно-серой шапкой химических выбросов
08.07.2021