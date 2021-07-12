Виталий Безруков: Памятникам природы, пострадавшим от пожаров, помогут восстановиться

В Челябинской области будут приняты исчерпывающие меры по восстановлению памятников природы на юге региона, пострадавших в результате пожаров: Анненского заказника и Джебык-Карагайского бора.

Об этом сегодня, 12-го июля, в своем телеграм-канале заявил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Он отметил, что во время ликвидации пожаров специалисты МЧС, ГУ лесами, ОГУ «Особо охраняемые природные территории», волонтеры активно работали не только по ликвидации и недопущению новых очагов возгораний, но и помогали спасать диких животных, которых после реабилитации отпускали в естественную среду обитания.

«После ликвидации лесных пожаров сотрудниками министерства экологии, экспертами, учеными будет дана оценка причиненного природе вреда на данных объектах. Далее будут предложены мероприятия по реабилитации и восстановлению природной территории с целью воссоздания экосистемы», - сообщил Безруков.

Он отметил, что в СМИ и телеграм-каналах жители Челябинской области делятся переживаниями в связи с лесными пожарами на юге региона, затронувшими памятники природы регионального значения, и пообещал, что и Анненскому заказнику, и Джебык-Карагайскому бору помогут восстановиться.

Напомним, пожары на юге региона бушевали с восьмого июля. Природе был нанесен серьезный урон. Огонь уничтожил в Карталинском и Нагайбакском районах 14 тысяч гектаров леса.