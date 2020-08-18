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Виталий Безруков попросил поддержки экоактивистов в деле о стройке вблизи челябинского бора

Среда обитания
Сегодня, 10:45
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Министерство экологии региона и администрация Челябинска выступают в суде против строительства объекта благоустройства, отдыха и спорта (без зрителей) рядом с городским бором, являющимся памятником природы регионального значения.

Как рассказал замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков, при возведении объекта в границах земельного участка, расположенного по улице Лесопарковой, 4 в Центральном районе, не учитываются особенности территории городского бора и может быть нарушен особый режим памятника природы.

Виталий Безруков сообщил, что строительство здания было запланировано ООО «СКЦ «Стиль жизни». Однако против этого выступила администрация южноуральской столицы. Возражения властей вызвал тот факт, что данный земельный участок со всех сторон прилегает к границам челябинского городского бора, а значит, доступ к строительной площадке возможен только путем прохода через бор.

Застройщик обратился в Арбитражный суд с иском к администрации  Челябинска, чтобы оспорить отказ в выдаче разрешения на строительство.

Министерство экологии региона, участвуя в судебном процессе в качестве третьего лица, поддерживает позицию мэрии города и также выдвигает возражения против строительства.

«Стройка не предполагает подъездных путей, следовательно, строительная техника будет проходить через бор, таким же способом будут доставляться стройматериалы, что может нанести ущерб особо охраняемой природной территории», - отметил Виталий Безруков.

Он подчеркнул, что территория, прилегающая к памятнику природы, также должна находиться под особым контролем.

«Хотя данный земельный участок не входит в границы бора, вызывает серьезные опасения тот факт, что застройщик не смог обосновать, каким образом к участку будут подведены сети, подъездные пути, доставляться стройматериалы без ущерба для Челябинского бора. Поэтому министерство экологии считает обоснованным отказ администрации города в предоставлении земельного участка. Мы также намерены поддерживать это решение в суде. Необходимо сделать все, чтобы снизить нагрузку, и без того избыточную, на городской бор, сделать все возможное для сохранения памятника природы», - сказал Виталий Безруков.

Он обратился к общественности и местным экоактивистам с просьбой поддержать министерство и администрацию города в вопросе сохранения челябинского бора.

 

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Теги
Челябинский городской бор
Виталий Безруков
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